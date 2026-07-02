¡Qué no se te pase la fecha! Estos son los autos que deben verificarse en julio 2026 ; requisitos, fechas, costos y todo lo que debes saber

Arranca el calendario de verificación para el segundo semestre 2026. Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) deben prepararse para cumplir con este trámite obligatorio y mantener sus vehículos en regla, pero ¿a qué autos les toca verificar en julio 2026?

¿A qué autos les toca verificar en julio 2026 en CDMX?

¡Atención, capitalinos! La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, compartió que los autos que deben verificar durante el mes de julio 2026 son los que cumplan con las siguientes características:



Engomado: AMARILLO

Terminación de placas: 5 y 6

Esos automóviles contarán con todo el mes de julio y agostos para realizar el tiempo y forma, evitando los multas.

Calendario de verificación en CDMX de julio a diciembre 2026

Así queda el calendario de verificación vehicular en la CDMX para el segundo semestre del 2026; toma precauciones y realiza el trámite con tiempo.



Julio y agosto: Engomado Amarillo / Terminación de placas 5 o 6.

Agosto y septiembre: Engomado Rosa / Terminación de placas 7 u 8 .

. Septiembre y Octubre: Engomado Rojo / Terminación de placas 3 o 4.

Octubre y Noviembre: Engomado Verde / Terminación de placas 1 o 2.

Noviembre y Diciembre: Engomado Azul / Terminación de placas 9 o 0.

Estos son los requisitos para verificar tu auto en CDMX

¿Cumples con todo? Para poder verificar tu auto en la Ciudad de México, es necesario que la unidad esté libre de multas y adeudos de tenencia y refrendo; en caso de tenerlas, deberás pagarlas antes.

Una vez libre de deudas, deberás agendar una cita en el portal de Verificentros en CDMX. El día de que acudas a verificar tu auto debes llevar lo siguiente:



Identificación oficial vigente.

Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de la última verificación o pago de multa extemporánea.

En caso de que tu auto sea nuevo, debes llevar la copia de la factura.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX?

¡A preparar la cartera! El costo de la verificación en la Ciudad de México y el Estado de México se ubica en los $745 pesos por vehículo , mientras que para los autos foráneos es de aproximadamente $630 pesos.

En caso de que tu automóvil sea rechazado, el segundo intento es totalmente gratuito.

¿De cuánto es la multa por no verificar?