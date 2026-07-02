Estado del Metro CDMX: Incidencias y afectaciones en tiempo real este 2 de julio de 2026; marcha lenta por lluvia
¿Cómo va el Metro CDMX este jueves? Revisa con nosotros el avance de trenes en las 12 líneas hoy y toma previsiones en tus traslados por la capital.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con actualizaciones minuto a minuto para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 2 de julio de 2026.
Estado del Metro CDMX: Incidencias y afectaciones en tiempo real este 2 de julio de 2026; marcha lenta por lluvia
Marcha de seguridad en 7 líneas
Por la lluvia que cae esta mañana en la CDMX, el STC informa que implementó marcha de seguridad en 7 líneas:
Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.
Línea 3: Universidad - Indios Verdes.
Línea 4: Santa Anita - Martín Carrera.
Línea 8: Constitución de 1917 - Garibaldi.
Línea 12: Mixcoac - Tláhuac.
Línea A: Pantitlán - La Paz.
Línea B: Ciudad Azteca - Buenavista.
Esto puede incrementar los tiempos de traslado. Toma previsiones.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 2, 2026
Toma previsiones. pic.twitter.com/8oCMpoeWB5