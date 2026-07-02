Estado del Metro CDMX: Incidencias y afectaciones en tiempo real este 2 de julio de 2026; marcha lenta por lluvia

Por la lluvia que cae esta mañana en la CDMX, el STC informa que implementó marcha de seguridad en 7 líneas:

Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.

Línea 3: Universidad - Indios Verdes.

Línea 4: Santa Anita - Martín Carrera.

Línea 8: Constitución de 1917 - Garibaldi.

Línea 12: Mixcoac - Tláhuac.

Línea A: Pantitlán - La Paz.

Línea B: Ciudad Azteca - Buenavista.

Esto puede incrementar los tiempos de traslado. Toma previsiones.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Toma previsiones. pic.twitter.com/8oCMpoeWB5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 2, 2026