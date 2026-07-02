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Estado del Metro CDMX: Incidencias y afectaciones en tiempo real este 2 de julio de 2026; marcha lenta por lluvia

¿Cómo va el Metro CDMX este jueves? Revisa con nosotros el avance de trenes en las 12 líneas hoy y toma previsiones en tus traslados por la capital.

Foto de estación del metro CDMX hoy 2 de julio de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @hectorherreramx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Mendoza Álvarez

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, con actualizaciones minuto a minuto para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 2 de julio de 2026.

Estado del Metro CDMX: Incidencias y afectaciones en tiempo real este 2 de julio de 2026; marcha lenta por lluvia

Marcha de seguridad en 7 líneas

Por la lluvia que cae esta mañana en la CDMX, el STC informa que implementó marcha de seguridad en 7 líneas:
Línea 2: Tasqueña - Cuatro Caminos.
Línea 3: Universidad - Indios Verdes.
Línea 4: Santa Anita - Martín Carrera.
Línea 8: Constitución de 1917 - Garibaldi.
Línea 12: Mixcoac - Tláhuac.
Línea A: Pantitlán - La Paz.
Línea B: Ciudad Azteca - Buenavista.
Esto puede incrementar los tiempos de traslado. Toma previsiones.

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