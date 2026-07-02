La fecha exacta en que se jugará el último partido programado en el Estadio Ciudad de México del Mundial 2026 y los cierres viales

¡El sueño mundialista continúa! La Selección Mexicana está lista para afrontar a su rival en los Octavos de Final del Mundial 2026 este domingo 5 de julio; un día histórico no solo para la afición, sino para el Estadio Ciudad de México.

El Coloso de Santa Úrsula se despide como una de las 3 sedes elegidas en México para recibir la Copa del Mundo, pero ¿cuándo será el último partido y qué afectaciones viales habrá?

Afectaciones viales por el Mundial 2026: ¿A qué hora inicia el cierre de calles?

El partido representa el último encuentro programado en el Estadio Ciudad de México para este torneo, por lo que las autoridades de la capital informaron que se implementará un operativo de seguridad para proteger a los aficionados.

Se establecerá un perímetro de acceso restringido dividido en dos etapas como parte de la medida “Última Milla", la cual fue implementada para que aficionados puedan disfrutar de su visita al antes Estadio Azteca.



Sábado 4 de julio (Cierre Parcial): C omienza a activarse el filtro de seguridad. Solo se permitirá el paso a peatones que muestren su boleto digital en mano y a los autos que se hayan acreditado previamente ante la alcaldía.

omienza a activarse el filtro de seguridad. Solo se permitirá el paso a peatones que muestren su boleto digital en mano y a los autos que se hayan acreditado previamente ante la alcaldía. Domingo 5 de julio (Cierre Total): A partir de las 8:00 horas, se restringirá por completo la circulación de cualquier vehículo ajeno al evento dentro de la zona delimitada.

¿Sabes qué es la #ÚltimaMilla?



Es un operativo de seguridad y vialidad que se implementará en las inmediaciones del Estadio #CiudadDeMéxico en los días que haya partidos del #Mundial2026.



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¿Cuáles son las calles cerradas cerca del Estadio Ciudad de México?

El área cercada afectará de manera directa a quienes viven o transitan por la zona sur de la capital. Las vialidades que contemplan cierres dentro de este perímetro son:



Santa Úrsula

Circuito Azteca

Lateral del Anillo Periférico

Avenida del Imán

Gran Sur

Calzada de Tlalpan

Acoxpa

Avenida Las Torres

Para evitar el colapso del tráfico, se recomienda utilizar vías alternas según el sentido de tu viaje:



Hacia el Norte: Avenida División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior. Hacia el Sur: Anillo Periférico, San Fernando y Avenida Insurgentes. Hacia el Oriente: Avenida División del Norte, Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional. Hacia el Poniente: Avenida Aztecas, Avenida Universidad, Avenida Insurgentes y Avenida Revolución.

¿Cuándo y dónde se jugará el último partido del Mundial 2026 en la CDMX?

La fecha exacta del último partido programado para el Estadio Ciudad de México en esta Copa del Mundo es el domingo 5 de julio. El silbatazo inicial sonará a las 18:00 horas en el coloso de la Calzada de Tlalpan.

Este recinto pasa a la historia como el único en recibir juegos de tres mundiales distintos (1970, 1986 y 2026), por lo que la afición está lista para echar la casa por la ventana.

