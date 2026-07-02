¡Caos nocturno! Megasocavón en Neza y tráiler volcado en Texcoco, mientras dormía

La madrugada de este jueves estuvo marcada por la movilización de equipos de emergencia y la creciente preocupación de los habitantes en el oriente del Valle de México. Mientras usted dormía, dos incidentes de consideración alteraron la tranquilidad nocturna en los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, en el Estado de México, dejando en evidencia los riesgos viales a los que se enfrentan automovilistas y peatones.

Alerta en Neza: Megasocavón de dos metros de profundidad amenaza a la colonia El Barco

La noche se tiñó de preocupación para los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl. Un enorme socavón se formó sobre la calle 10, casi al cruce con la avenida Chimalhuacán, en la colonia El Barco. El hundimiento generó una fuerte alarma entre vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por la zona.

Incidentes nocturnos en el #Edomex



En Texcoco, el exceso de velocidad provocó que la caja vacía de un tráiler se desprendiera y volcara en la Avenida Juárez, lo que causó cortes viales durante varias horas sin dejar personas heridas.



Por otra parte, en Nezahualcóyotl, los… pic.twitter.com/PsYnLqx5Ht — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Para evitar que los vehículos circulen sobre el área afectada y prevenir un accidente grave, las autoridades colocaron cintas de color amarillo para delimitar el perímetro del hundimiento. Sin embargo, los habitantes señalan que esta medida es únicamente preventiva, ya que hasta el momento no han comenzado los trabajos de reparación formal. De acuerdo con los testimonios de los colonos, el socavón tiene una profundidad cercana a los dos metros y un diámetro superior a los tres metros, representando un riesgo severo para quienes pasan por el lugar, especialmente durante la noche o en caso de lluvias constantes. Por ello, la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades municipales para que atiendan el problema a la brevedad antes de que continúe creciendo y provoque daños mayores.

Aparatosa volcadura de un contenedor de tráiler en Texcoco

Prácticamente a la misma hora, las alertas se encendieron en el municipio de Texcoco debido a un fuerte accidente vial. La caja de un tráiler volcó cuando circulaba por una curva pronunciada de la avenida Juárez, justo frente a la estatua de Nezahualcóyotl. De acuerdo con los primeros reportes de vialidad, el percance ocurrió presuntamente porque el conductor tomó la curva a exceso de velocidad, lo que provocó que el contenedor se desprendiera de la cabina y quedara volcado sobre la cinta asfáltica.

Pese a lo aparatoso que resultó el impacto, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, debido a que al momento del accidente no transitaban vehículos ni peatones por el punto, lo que evitó una tragedia mayor. El operador de la pesada unidad también resultó ileso del percance. Minutos después del siniestro, arribó una grúa para iniciar las maniobras de retiro, pero debido a las dimensiones de la estructura, fue necesario solicitar el apoyo de equipo de gran capacidad para levantar el contenedor, el cual se encontraba vacío. Las labores para remover la unidad se prolongaron durante varias horas de la madrugada, generando afectaciones a la circulación en la zona mientras el personal de emergencia y de la Guardia Nacional coordinó las maniobras para restablecer por completo el paso vehicular.