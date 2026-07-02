Autos dañados y miedo a colapso: Enorme socavón amenaza a peatones en la Narvarte, CDMX; temen fuga de aguas negras

¡Temen que se haga más grande! Un enorme socavón mantiene preocupados a las y los vecinos de la colonia Narvarte, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX); temen que se trate de una fuga de aguas negras.

El socavón se ubica en el cruce de las calles Uxmal y Concepción Beistegui, en la colonia Narvarte. Lleva más de dos meses sin ser reparado.

¿Fuga de aguas negras? Vecinos temen un hundimiento mayor en la Narvarte

Según vecinos de la zona, la oquedad se formó a un costado de una alcantarilla y, con el paso de la semanas, ha generado el temor de los automovilistas, peatones y residentes, pues temen que se trate de una fuga de aguas negras.

Habitantes de la zona temen que la posible fuga continúe debilitando el subsuelo y provoque un hundimiento de mayor dimensión.

Ante la falta de atención por las autoridades, los propios vecinos de la zona colocaron llantas, plásticos y otros objetos para tratar de advertir a quienes circulan por el lugar sobre el riesgo que representa el socavón.

A pesar de las medidas improvisadas para proteger a los automovilistas del enorme socavón, los vecinos señalan que varios vehículos ha caído en el hoyo, dejándoles graves daños materiales.

#LoÚltimo | Vecinos de la colonia Narvarte, #CDMX, viven con temor por un socavón que lleva cerca de dos meses sin ser atendido.



La oquedad, ubicada en el cruce de Uxmal y Concepción Beistegui, en la alcaldía Benito Juárez, presuntamente se formó junto a una alcantarilla y… pic.twitter.com/01uIykuyho — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Vecinos alertan por riesgo de una tragedia por enorme socavón en la Narvarte

Cansados de la situación y el daño en sus vehículos, vecinos de la zona aseguran que existe el riesgo permanente de que un motociclista, ciclista o peatón resulte lesionado.

Por otro lado, aseguran que el problema ha sido reportado en diversas ocasiones tanto a personal de Agua de la alcaldía Benito Juárez como a través del sistema Locatel; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta ni se han realizado trabajos para reparar la afectación.

Mientras tanto, el socavón continúa creciendo y mantiene en incertidumbre a quienes diariamente transitan por la intersección de Uxmal y Concepción Beistegui, donde los vecinos insisten en un llamado urgente a las autoridades para que atiendan el problema antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.

¿Por qué se forma un socavón en México?

Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.

Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.

En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.