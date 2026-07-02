Buscan a familiares de uno de los hombres que falleció asfixiado en Reforma

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México lanzó un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar a un hombre que perdió la vida durante los festejos realizados en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma, tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Hasta ahora, la víctima permanece sin identificar, por lo que las autoridades difundieron una ficha con sus características físicas y señales particulares, con la esperanza de localizar a sus familiares.

¿Cuáles son las características del hombre que murió en el Ángel de la Independencia?

De acuerdo con la información oficial, se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, de complexión media a delgada, tez morena clara, cabello negro, lacio y corto. También presentaba barba y bigote incipientes, además de dos lunares visibles: uno en la mejilla derecha y otro en la parte superior derecha del abdomen.

Uno de los rasgos que podría facilitar su identificación son los tatuajes que portaba. Destaca una inscripción en letra cursiva con el nombre "Lia Renata" en el costado derecho del abdomen. Además, tenía un tatuaje de una araña en la parte inferior izquierda del abdomen y otro más cerca del hombro derecho, cuya imagen no pudo apreciarse con claridad.

Otro detalle distintivo es que presentaba un ombligo prominente, tipo hernia umbilical.

📢 Ayúdanos a identificarlo.



Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en Paseo de la Reforma.



Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL ☎️ 55 56 58 11 11.



🤝… pic.twitter.com/ZiGgRutBl2 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

¿Cómo aportar información para localizar a la familia del hombre fallecido en Reforma?

Las autoridades pidieron a cualquier persona que reconozca las características del hombre o tenga información sobre su identidad comunicarse con Locatel al 55 56 58 11 11.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México también solicitó compartir la ficha de identificación, ya que la difusión puede ser clave para que sus familiares conozcan lo ocurrido y puedan reclamar sus restos.

¿Cuántas personas murieron tras los festejos en el Ángel de la Independencia?

De acuerdo con la conferencia Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), murieron cuatro personas tras los festejos en el Ángel de la Independencia, luego del triunfo de México vs Ecuador.

Se trata de dos mujeres de 19 y 48 años, además de dos hombres de 30 y 44 años. Al parecer tres de ellos habría sido por asfixia mientras que el cuarto reporte apunta a una posible intoxicación, convulsionó y finalmente sufrió un paro cardiorrespiratorio.