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¿Colapso vial en la CDMX por protestas? Calles cerradas y vialidades afectadas este jueves 2 de julio 2026; rutas alternas

Las calles de la CDMX podrían verse afectadas por las marchas y protestas de este jueves; estas son las zonas afectadas y las rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 2 de julio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este jueves?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡Atención, capitalinos! Las marchas, bloqueos y otras movilizaciones de este 2 de julio 2026 podrían afectar a algunas vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX); se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

¿Qué calles de CDMX están cerradas HOY? Marchas y rutas alternas

Reducción de carriles centrales en Paseo de la Reforma; alternativas viales

Trabajos de logística provocan la reducción de carriles centrales de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana y Eje 1 Poniente.

Estas son las alternativas viales: Circuito Interior y Av. Chapultepec.

Continúa el cierre de la circulación en Bucareli

Este jueves 2 de julio 2026, la circulación en Bucareli permanece cerrada, frente a la Secretaría de Gobernación, por la presencia de manifestantes que instalaron una carpa sobre la vialidad.

En el lugar hay una patrulla atravesada y dovelas de plástico que impiden el paso vehicular.

Alternativas viales: Balderas.

¿Qué autos NO circulan este jueves 2 de julio 2026?

El Hoy No Circula para este jueves 2 de julio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE 
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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