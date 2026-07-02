¿Colapso vial en la CDMX por protestas? Calles cerradas y vialidades afectadas este jueves 2 de julio 2026; rutas alternas
Las calles de la CDMX podrían verse afectadas por las marchas y protestas de este jueves; estas son las zonas afectadas y las rutas alternas.
¡Atención, capitalinos! Las marchas, bloqueos y otras movilizaciones de este 2 de julio 2026 podrían afectar a algunas vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX); se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
¿Qué calles de CDMX están cerradas HOY? Marchas y rutas alternas
Reducción de carriles centrales en Paseo de la Reforma; alternativas viales
Trabajos de logística provocan la reducción de carriles centrales de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana y Eje 1 Poniente.
Estas son las alternativas viales: Circuito Interior y Av. Chapultepec.
07:49 #PrecauciónVial | Reducción en carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana y Eje 1 Poniente, por logística. #AlternativaVial Circuito Interior y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/sSpQdaBUNP— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 2, 2026
Continúa el cierre de la circulación en Bucareli
Este jueves 2 de julio 2026, la circulación en Bucareli permanece cerrada, frente a la Secretaría de Gobernación, por la presencia de manifestantes que instalaron una carpa sobre la vialidad.
En el lugar hay una patrulla atravesada y dovelas de plástico que impiden el paso vehicular.
Alternativas viales: Balderas.
Permanece cerrada la circulación en Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación, por la presencia de manifestantes que instalaron una carpa sobre la vialidad.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026
En el lugar hay una patrulla atravesada y dovelas de plástico que impiden el paso vehicular. La alternativa para los… pic.twitter.com/mHzrh3PMpu
¿Qué autos NO circulan este jueves 2 de julio 2026?
El Hoy No Circula para este jueves 2 de julio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 2, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 2 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/NvQLMFCHD8