Hombre dona un riñón para salvar la vida a su hermano: IMSS

En medio de la pandemia por Covid, un hombre salvó la vida de su hermano menor, quien padecía una enfermedad renal, al donarle un riñón. El trasplante se realizó con éxito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Después de cuatro años de recibir tratamiento de hemodiálisis, Daniel “N”, de 30 años de edad, recibió el órgano que necesitaba para seguir viviendo.

La operación se llevó a cabo en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS de Tijuana, Baja California.

Daniel se consideraba un hombre sano y sin problemas de salud; sin embargo, hace cuatro años acudió al médico, pues comenzó a presentar calambres constantes.

“Fui con mi médico familiar, me revisó y después de hacerme unos estudios me dijo que padecía de un síndrome nefrótico, que me estaban fallando los riñones y que era urgente que me sometiera a diálisis”, explicó.

A partir de ese momento, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente: perdió el apetito y padecía una sensación permanente de vómito. Además le era imposible caminar, dormir o beber agua.

Datos del INEGI revelan que la insuficiencia renal se encuentra entre las 11 principales causas de muerte en nuestro país.

Casi 17 mil pacientes en espera

La enfermedad de Daniel comenzó a destruir su estructura ósea, tejidos y vasos sanguíneos, por lo que el trasplante era urgente encontrar un donador para salvarle la vida.

Una búsqueda que parecía difícil, pues según el Centro Nacional de Trasplantes, para el segundo semestre de 2021, existen 16 mil 800 pacientes en la lista de espera para un trasplante de riñón.

Finalmente consiguieron un donador para Daniel: su propio hermano mayor. Así iniciaron el protocolo para la cirugía.

Pero era enero de 2020 y la pandemia de Covid 19 estaba por alcanzar a México. La emergencia sanitaria pospuso el procedimiento hasta el pasado 6 de julio de 2021.

La cirugía, a cargo de un equipo multidisciplinario del IMSS, fue todo un éxito y Daniel se convirtió en el segundo paciente con trasplante de riñón de este hospital, durante la pandemia por Covid.

Cinco días de recuperación

Además, Daniel y su hermano se recuperaron muy rápido de la operación: el donador, dos días después del procedimiento quirúrgico y el paciente, a los cinco días.

Todo esto, gracias a las técnicas utilizadas en la cirugía, explicó el doctor José González Muñoz, encargado del Programa de Trasplantes del HGR No. 1 y encargado del caso:

“Es notable la recuperación de Daniel y su donador en un periodo tan corto. Esto es resultado de los métodos practicados en el trasplante por el equipo de especialistas del Seguro Social, toda vez que se trata definitivamente de un procedimiento muy invasivo, que en otras instituciones se requiere de hasta dos semanas para dar de alta al paciente”, detalló.

Por su parte, Daniel, casado y con una hija de dos años, da las gracias por esta nueva oportunidad:

“Me siento muy bien. Estoy feliz y agradecido con los doctores del Seguro Social y con muchas ganas de hacer cosas. Es increíble que después de cuatro años de vivir un infierno, a cinco días de la operación me voy a ir caminando a mi casa”.