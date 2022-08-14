Hombre se quita la vida tras chocar su auto y disparar en Capitolio de EU

La Policía del Capitolio de Estados Unidos (USCP) informó a través de un comunicado que durante la madrugada de este domingo, un hombre murió en un aparente suicidio después de estrellar su auto contra una barricada cerca del Capitolio de Estados Unidos (EU) y disparar al aire.

De acuerdo al comunicado, se trataba de Richard A. York, un hombre de 19 años de edad, autoridades aún investigan el por qué eligió conducir hasta el Complejo del Capitolio. Hasta el momento no se reportó ningún herido.

Law Enforcement Investigating Car Crash, Gunshots and Suicide on East Capitol Street: https://t.co/ERXIewTGxc pic.twitter.com/MZULCQlS9i — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 14, 2022

Hombre baja del auto envuelto en llamas y comienza a disparar

Los hechos ocurrieron a las 4 de la mañana de este domingo, cuando Richard A. York estrelló su automóvil contra la barricada de vehículos del Capitolio de Estados Unidos (EU), Ubicado en East Capitol Street y Second Street.

De acuerdo al informe de la Policía del Capitolio de Estados Unidos (USCP), tras el choque, el hombre salió del vehículo envuelto en llamas mientras realizaba disparos al aire.

Los oficiales del Capitolio de Estados Unidos (EU) respondieron de inmediato luego de escuchar los disparos, y mientras se acercaban al hombre, éste se disparó.

"En este momento, no parece que el hombre tuviera como objetivo a ningún miembro del Congreso, que está en receso, y no parece que los agentes hayan disparado sus armas", señaló la Policía del Capitolio (USCP).

Alert: Shooting Investigation in the 3900 block of South Capitol Street, SE. No Lookout given

DO NOT TAKE ACTION CALL 911 W/ EVENT # I20220406778 — DC Police Department (@DCPoliceDept) August 14, 2022

Policía de Metropolitana de Washington se encuentra investigando los hechos

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington, no dio a conocer de forma inmediata el nombre del hombre; horas después el hombre fue reconocido como Richard A. York, tercero de Delaware, de 29 años de edad.

Los familiares cercanos al hombre de 29 años, ya han sido notificados en relación a lo sucedido durante la madrugada de este domingo en el Capitolio de Estados Unidos (EU).

Hasta el momento no se reportaron personas heridas y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington informó que continúa investigando los detalles sobre la muerte de este hombre.

Con información de Reuters.

