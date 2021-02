Sujeto intentó matar a su jefe al poner saliva con Covid-19 en bebida

El inédito caso de un hombre que intentó matar a su jefe al colocar saliva con Covid-19 en su bebida se ha vuelto viral, pues el acusado era un exempleado de una automotriz y fue señalado de robo, ya que se quedó con un dinero que su jefe le encargó para que lo llevara a la oficina.

Ramazan Cimen es un hombre turco que trabajaba como vendedor, pero intentó contagiar a su jefe de coronavirus para no pagarle el dinero. Los reportes indican que el sujeto decidió comprar la saliva con Covid-19 para así añadirla a la bebida de su jefe y que este muriera.

Ibrahim Unverdi, quien es dueño de la concesionaria en Adana, Turquía, le entregó a Ramazan Cimen el dinero de la venta de vehículos; sin embargo, éste no llevó el dinero, unos 30 mil dólares que le faltaban, afirmando que le pasó ese monto a un hombre que le había prestado dinero y le estaba cobrando intereses.

La situación hizo que su jefe lo denunciara, señalando que el vendedor no contestaba las llamadas en un comienzo y desconoció su paradero y el del dinero.

Sin embargo, Cimen compró la saliva de un enfermo con Covid-19 por 70 dólares, para intentar colocarla en la bebida de su jefe, quien alcanzó a evitar tomarla, pero otro de sus empleados le alertó.

“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos”, dijo la víctima ante las autoridades y medios locales.

Unverdi comentó a medios internacionales que tiene miedo de salir porque ha recibido varios mensajes amenazantes contra él y su esposa, aunque las autoridades ya están buscando al sujeto.

“No podría matarte con el virus. Te dispararé en la cabeza la próxima vez”, esta es una de las amenazas que recibe el hombre.

“Mis hijos y yo no podemos salir de casa. Parece que estamos en la cárcel en nuestra propia casa. Confío en la justicia y quiero que este hombre reciba el castigo necesario (...) Vivimos cara a cara con la muerte. No está claro de dónde vendrá este hombre y qué nos hará. No queremos vivir con este miedo a la muerte”, comentó la esposa de la víctima.