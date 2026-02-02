Conductor atropelló a un hombre y se lo llevó colgado en el cofre hasta matarlo en Xalapa, Veracruz

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado y arrastrado por el conductor de un vehículo color gris, que nunca se detuvo para ayudarlo y terminó huyendo del lugar en Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Alejandro N., de aproximadamente 35 años de edad. El impacto ocurrió a la altura de Plaza Jardines, donde el hombre habría sido embestido y quedó sobre el cofre del automóvil. A pesar de ello, el conductor siguió avanzando, como si nada hubiera pasado.

Atropellan a hombre en Xalapa y lo arrastran casi dos kilómetros

Testimonios recabados por las autoridades señalan que el vehículo continuó su marcha con Alejandro sobre el cofre durante varios metros. Fue hasta la calle División del Norte, en la colonia Rafael Lucio, a casi dos kilómetros del punto inicial, donde el conductor finalmente se detuvo.

Ahí, el responsable bajó del automóvil, dejó el cuerpo en plena vía pública y se dio a la fuga. No pidió ayuda, no llamó a los servicios de emergencia y tampoco intentó explicar lo ocurrido. Simplemente desapareció en la oscuridad de la madrugada.

Elementos de la Policía Municipal de Xalapa llegaron al lugar tras el reporte de vecinos que alertaron sobre un cuerpo tirado en la calle. De inmediato, los uniformados acordonaron el área para evitar el paso de vehículos y curiosos.

Minutos después arribaron agentes de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Tras la revisión inicial, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y procedieron al levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense.

Buscan al conductor que arrastró a un hombre en Xalapa

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable . Hasta el momento, solo se tiene la descripción de un vehículo gris, por lo que se revisan cámaras de videovigilancia cercanas a Plaza Jardines y a la colonia Rafael Lucio, además de posibles testimonios de personas que hayan presenciado parte del recorrido.

Autoridades locales recordaron que huir tras un accidente mortal agrava las consecuencias legales, además del impacto humano que deja una tragedia como esta en familiares y amigos de la víctima.

