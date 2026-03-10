Trágico accidente en Iztapalapa: hombre muere tras chocar su auto contra un poste en Cerro de la Estrella

Un hombre de 50 años aproximadamente perdió la vida después de chocar su vehículo que conducía contra un poste de luz. Los hechos se registraron en Periférico Oriente a la altura de la Calle Cata Roja en la Colonia Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se impactara contra un poste de luz en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los hechos se registraron sobre Periférico Oriente, a la altura de la calle Cata Roja, en la colonia Cerro de la Estrella. Tras el fuerte choque, servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Un camioneta se impactó contra un poste de luz en la colonia Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa de la #CDMX



El conductor perdió la vida.



Los paramédicos que llegaron al sitio revisaron al conductor; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron para acordonar la zona, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la coordinación territorial correspondiente para continuar con las diligencias.

Conductor pierde la vida tras chocar por un infarto

El pasado 21 de febrero, un hombre perdió la vida luego de sufrir un infarto mientras conducía una camioneta de carga y chocar contra un poste en el cruce de Lorenzo Boturini y la calle Clavijero, en la colonia La Tránsito en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por la zona cuando comenzó a sentirse mal al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra un poste, lo que derivó en que el vehículo detuviera su marcha.

Testigos señalaron que el hombre aún se encontraba inconsciente dentro de la camioneta, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia.

Algunas personas que se encontraban en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras arribaban los servicios de emergencia.

A la llegada de los paramédicos, se continuó con las maniobras de resucitación; sin embargo, el infarto no pudo ser revertido y se confirmó el fallecimiento del conductor en el sitio. La zona registró movilización de cuerpos de emergencia mientras se realizaban las diligencias correspondientes.