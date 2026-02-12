Hombre muere electrocutado mientras pintaba un barandal en Nuevo León

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de pintura en un inmueble de la colonia Héroes de México.

Muere electrocutado mientras trabajada en NL

El incidente ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, en el cruce con Juan de la Barrera. Según los primeros reportes, la víctima se encontraba pintando un barandal en el tercer piso cuando, al subir por una escalera, tocó accidentalmente cables de alta tensión pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El contacto con los cables provocó un arco eléctrico que impactó directamente en su cuerpo, lo que derivó en un incendio en la zona donde se encontraba trabajando. Personal de Protección Civil de Nuevo León acudió de inmediato al lugar, pero lamentablemente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Acordonan la zona del accidente en Nuevo León

Tras el accidente, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para evitar riesgos a los transeúntes y resguardar la escena. Asimismo, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del incidente y documentar las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada, mientras que las autoridades locales hacen un llamado a extremar precauciones al realizar trabajos cerca de instalaciones eléctricas. Este tipo de accidentes pone de relieve la importancia de contar con medidas de seguridad estrictas y equipo de protección adecuado cuando se trabaja en alturas o cerca de líneas de alta tensión.

¿Qué hacer en caso de una descarga eléctrica?

Una descarga eléctrica puede provocar lesiones graves e incluso la muerte en cuestión de segundos. Saber cómo reaccionar de manera inmediata y segura es fundamental para proteger la vida de la persona afectada y evitar que haya más víctimas.

Recomendaciones básicas ante una descarga eléctrica:

