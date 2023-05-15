¡Se le pasó la mano! Joven muere electrocutado por juguete sexual; se daba placer

Las autoridades de República Checa informaron que un hombre de 30 años murió electrocutado cuando intentó darse placer con un juguete sexual; tras una serie de reportes por parte de los padres, distintos cuerpos de bomberos arribaron al lugar en donde hallaron a la persona.

Tras encontrarlo sin vida, sus padres aseguraron que reportaron al originario de República Checa porque tenía tiempo sin responderles las llamadas, y al irlo a buscar la puerta se encontraba cerrada con llave, lo que despertó las dudas de los familiares; en la declaración no dieron a conocer la identidad del hombre de 30 años, esto por respeto a las personas cercanas.

¿Cómo encontraron al hombre que murió electrocutado por un juguete sexual?

En los reportes brindados por la policía de República Checa indicaron que el cuerpo fue hallado con un juguete sexual de unos 9 cm, mismo que estaba conectado a la red eléctrica; sin embargo, detallaron que el aparato ya tenía signos de desgaste, por lo que estimaron que podría ser el motivo principal del fallo.

“El hombre se electrocutó según lo revelado por la autopsia que se le practicó y la causa de su deceso fue electrocución accidental por manipulación autoerótica (...) Era un condón elegante en una caja de plástico translúcido”, ahí fijaron la etiqueta con el nombre de la víctima, dijeron los médicos del Hospital Universitario Hradec Králové.

¿Qué cuidados debe tener un juguete sexual?

Entablar relaciones sexuales requiere una gran responsabilidad por ambas partes, pero, al busca autosatisfacer tu necesidades es importante atender ciertas instrucciones para hacerlo de manera adecuada y contraer infecciones en el cuerpo que podrían conducirte a la muerte.

Entre los cuidados al usar juguetes sexuales están:



Doble limpieza en juguetes eróticos: Realizar un lavado previo aunque el productor sea nuevo.

Usa preservativo: es mejor no compartir y que cada uno tenga su propio juguete.

Las instrucciones se dan luego de que las autoridades checas pidieron prestar atención a los cuidados que requiere un juguete sexual, pues de no saberlo usar podría ser mortal, como el caso del joven de 30 años.