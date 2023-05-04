Incendio en construcción abandonada deja sin vida a 8 personas en República Checa

Ocho personas murieron en un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en una construcción abandonada en Brno, la segunda ciudad más grande de la República Checa, situada en el sureste del país, según han confirmado las autoridades, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

El incendio se declaró alrededor de las 02:00 hora local, en unos barracones prefabricados abandonados en una zona industrial de esa ciudad, situada a 200 kilómetros al sureste de Praga.

Las víctimas probablemente personas sin hogar

Todavía no se han identificado a los fallecidos y las autoridades creen que probablemente eran personas sin hogar que pasaban allí la noche.

La policía ha comenzado a investigar el suceso por si se tratase de un incendio provocado y ha desplegado perros y equipos de laboratorio para detectar rastros de acelerantes químicos.

Quedaron atrapados, nadie logró sobrevivir al incendio

El fuego se extendió muy rápidamente por la construcción, formada por la unión de una docena barracones, y ninguna de las personas que había dentro logró salvar la vida.

Las ventanas estaban protegidas con rejas metálicas, lo que impidió que las víctimas pudieran salir y dificultó el trabajo de los bomberos, que lucharon contra el fuego hasta bien entrada la mañana.

Las viviendas estaban cercanas a la estación de trenes

Según la televisión pública checa, esas viviendas situadas en un terreno cercano a la estación de trenes estaban abandonadas desde hacía años.

El primer ministro de República Checa, Petr Fiala, expresó sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos.

En 2010 hubo otra tragedia en República Checa

Una tragedia similar ocurrió en Praga en 2010, cuando nueve personas sin hogar murieron en un incendio nocturno en un céntrico edificio abandonado.

El motivo del incendio fue el uso negligente de velas por parte de una de las víctimas.