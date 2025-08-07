Tragedia en la colonia Roma: Hombre muere en su auto tras bajar a comprar su desayuno

Una tragedia inesperada conmocionó a los vecinos de la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México (CDMX), este jueves. Un hombre de alrededor de 50 años falleció al interior de su camioneta, poco después de haber comprado su desayuno.

Los hechos se registraron en la calle Tehuantepec, cerca del cruce con Chilpancingo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la escena fue descubierta por transeúntes que notaron la inmovilidad del sujeto.

¿Qué pasó en la colonia Roma? Testigos alertaron incidente:

Según los primeros reportes, el hombre llegó al lugar, estacionó su camioneta blanca y bajó para adquirir sus alimentos matutinos. Tras la compra, regresó a su vehículo y se sentó en el asiento del conductor. Horas después, los residentes y comerciantes de la zona se percataron de que la persona no se movía y que se encontraba recostada de lado, aparentemente sin vida.

La falta de movimiento prolongada alertó a los vecinos, quienes decidieron dar aviso a las autoridades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), así como de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acudieron al lugar.

El área fue acordonada para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de una camioneta blanca en la calle Tehuantepec, casi esquina con Chilpancingo.



Autoridades ya investigan. La causa del deceso aún es desconocida. Tránsito no afectado. @Fher_Torito con el reporte pic.twitter.com/vOdOH9Q4HH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

*Información en desarrollo