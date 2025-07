Mujer se somete a cirugía estética en Jalisco, pero muere en la clínica; investigan a 2 médicos

Eréndira Torres Tiscareño, una mujer de 37 años, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, el pasado sábado 5 de julio.

Lo que empezó como una cirugía plástica cualquiera, terminó de la peor forma, por lo que familiares de la paciente acusan que se ocultó información importante sobre el procedimiento.

Investigan muerte de Eréndira Torres en Guadalajara, Jalisco

Eréndira ingresó por la mañana al Hospital San Miguel Country para realizarse un procedimiento considerado de bajo riesgo, pero a las pocas horas, la mujer tuvo complicaciones.

Según versiones cercanas, no fue uno, sino hasta cuatro infartos los que sufrió. A pesar de los intentos por reanimarla, no lograron estabilizarla, ya que la clínica no contaba con una unidad de cuidados intensivos.

Familiares han acusado directamente al médico José de Jesús “N” y a su equipo por presunta negligencia, al asegurar que al momento de firmar el consentimiento informado no se les indicó que la clínica no contaba con el equipo necesario para atender una emergencia.

Hospital se pronuncia sobre la muerte de Eréndira Torres

Emmanuel Arana, director del hospital donde se llevó a cabo la cirugía, declaró para Fuerza Informativa Azteca (FIA) que se activaron los protocolos de emergencia una vez que se presentó la complicación médica.

Justificó que toda cirugía implica riesgos y que no siempre es posible prever cómo reaccionará cada paciente, pero aun así se hizo el intento por salvarle la vida a Eréndira

“No sabemos cómo va a reaccionar cada paciente, pero lo principal es estar preparados, creo que el equipo médico, cuando vio la necesidad, activó los procedimientos de emergencia” argumentó.

Pese a ello, ni el médico responsable ni el anestesiólogo fueron detenidos tras la muerte de la mujer, lo que ha generado aún más molestia en la familia.

En redes sociales se creó la página “Justicia para Eréndira Torres Tiscareño”, donde se ha compartido la historia de una esposa y madre de tres hijos, que hoy lloran su ausencia.

Dos muertes por cirugías estéticas en Guadalajara en 2025

Apenas este año, otra mujer de 40 años falleció en una clínica ubicada en la colonia Santa Elena Alcalde, también en Guadalajara, tras un procedimiento estético.

En esa ocasión, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la aplicación de anestesia. A pesar de que paramédicos intentaron reanimarla, no lograron salvarle la vida.

Como toda cirugía conlleva riesgos, especialistas recomiendan checar cuidadosamente las credenciales del personal médico y asegurarse de que el hospital cuente con los permisos y certificaciones necesarios para operar.