¿Existe un más allá? Hombre que murió por 28 minutos lo revela

Un hombre en Australia que tuvo muerte clínica y regresó a la vida declaró cómo es encontrarse en ese estado. El sujeto es un entrenador de artes marciales llamado Phill Zdybel.

El hombre estaba realizando prácticas de básquetbol en compañía de su hijo cuando sufrió un ataque cardíaco, con lo cual se desplomó al suelo y estuvo muerto por 28 minutos. El deportista afirmó que pudo ver cómo alguien le brindaba ayuda a su cuerpo.

¿Cómo es estar muerto?

Zdybel describió su experiencia como estar “un poco fuera de mi cuerpo”. Detalló que pudo ver como flotaba y al ver hacia abajo, una enfermera que estaba de descanso y vivía cerca de ahí le realizaba acciones de resucitación.

El también instructor de Tae Kwon Do estuvo al borde de la muerte debido a un aneurisma de arteria coronaria, el cual desató un ataque cardíaco. Al ver esto, Joshua, su hijo con quien jugaba ese día, llamó a los servicios de emergencia.

Otros testigos también se acercaron con un desfibrilador ubicado en las instalaciones de las canchas de basquetbol de la comunidad de Belmont, donde ocurrió este hecho. Una enfermera que estaba de descanso y cerca de la zona le brindó labores de reanimación cardio pulmonar

El deportista consideró que esto se trata de un milagro, al poder tener a tanta gente cerca que le brindó auxilio. Zdybel debió permanecer internado en el hospital durante una semana, donde le instalaron un tubo para mantener abierta una arteria coronaria, llamado stent, el cual previene que se cierre de nuevo, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

¿Por qué Phill Zdybel se salvó de la muerte?

Además de las acciones de diversas personas para salvarle la vida, Phill Zdybel consideró que su práctica regular del ejercicio y su actitud ante la vida fueron claves en su sobrevivencia.

“Quiero agradecer a todos, a mi hijo adulto Joshua Zdybel, quien hizo lo más inteligente: llamar al número de emergencias. Por supuesto, a la enfermera que se acercó, Danielle Hovey. A los paramédicos, los hicos del equipo, ellos quienes rompieron mis costillas haciendo labor de reanimación cardio pulmonar y a quien sea que lo haya olvidado: gracias”, escribió el deportista en su cuenta de Facebook.

