“Se me atravesaron”, dice el hombre que mató 8 migrantes en Texas con su auto

El pasado domingo 7 de mayo, un cruel accidente en Brownsville, Texas terminó con la vida de al menos ocho migrantes en Estados Unidos, donde un individuo, identificado posteriormente como George Álvarez, arrolló con su camioneta a un grupo de 15 personas, en su mayoría de origen venezolano.

Tras recibir cargos por ocho homicidios, se reveló el informe policial del accidente que protagonizó el hombre de 34 años, quien además presume un extenso expediente criminal que incluyen al menos 10 cargos por asalto agravado con arma mortal.

Ahora se reveló que Álvarez estaba "obviamente intoxicado" cuando llegaron los elementos del Departamento de Policía de Texas, quienes al llegar le escucharon decir que los migrantes "se le habían atravesado", de acuerdo con el informe al que tuvo acceso CNN, quienes además aseguran que el homicida "no respetó un semáforo en rojo y perdió el control de su Range Rover", por lo que se dirigió directamente contra los migrantes que se encontraban en la acera.

⚠️Revelan el momento exacto en el que los migrantes fueron arrollados.⚠️



El Departamento de la Policía de #Brownsville indicó que el sospechoso fue detenido y se encuentra en un hospital local, donde es atendido.



Los detalles --------> https://t.co/IvrCMb2kTH pic.twitter.com/M4hBPfqxSG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 7, 2023

"Tenía los ojos caídos y llorosos y tenía una mirada de fatiga en su rostro. También estaba en un estado de excitación y hablaba con los transeúntes cercanos que eran hostiles hacia él", se puede leer en el informe policial difundido una semana después del grave accidente que conmocionó a Texas y a la propia embajada venezolana.

Conductor que arrolló a los migrantes en Texas estaba bajo efectos de drogas

Tras ser arrestado, George Álvarez dio positivo a marihuana, cocaína y benzodiazepinas, de acuerdo con su examen médico en Valley Regional Medical Center, quienes confirmaron que manejó bajo efectos del alcohol, lo cual podría haber provocado el accidente y la muerte de ocho personas.

Esto quiere decir que, actualmente, hay tres líneas de investigación que podría tener el incidente en Brownsville: "El curso de la investigación no ha cambiado. Todavía estamos viendo esos tres hilos de la investigación: accidental, intoxicación o intencional", lo cual podría modificar el tipo de condena.

El sospechoso sigue sin cooperar con nosotros. Eso está dentro de sus derechos Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville

¿Qué pasó en Brownsville, Texas con los migrantes atropellados?

Fue el pasado 7 de mayo cuando ocurrió el accidente que dejó ocho personas muertas y otras 15 heridas, justo frente al Centro Ozanam, un refugio de personas sin hogar que también recibe migrantes, motivo por el que se encontraban estas personas sobre la calle.

George Álvarez perdió el control de su vehículo tras pasarse un alto y conducir en aparente exceso de velocidad, pues al momento de impactar con los migrantes, el vehículo ya se encontraba en desequilibrio e incluso con solo dos ruedas sobre el asfalto.