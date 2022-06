VIDEO: Hombre llega a comer a restaurante ¡con su tigre!

En San Francisco del Rincón, Guanajuato, rápido corrió el rumor que aseguraba la presencia de un tigre suelto en la calle. Pero no, era un hombre que ¡llegó a comer a un restaurante acompañado de su tigre!

En los últimos años se ha ido posicionando un concepto entre los amantes de las mascotas denominado pet friendly. Ahora es común ver en lugares como restaurantes, hoteles o incluso centros comerciales letreros con estas palabras que admiten el ingreso de personas en compañía de sus perros o sus gatos domesticados.

Clientes aprovecharon la oportunidad de tener fotos con el tigre

No obstante, en un restaurante de San Francisco del Rincón los comensales se alarmaron y también se sorprendieron al ver a un tigre adentro de las instalaciones. Hubo quien llamó al sistema de emergencias mientras que otros decidieron tomarse fotos con el felino.

“Llegó el viernes en la tarde y de repente estábamos comiendo y llegó mi amigo con su felino, con su pequeña mascota"; dijo para Fuerza Informativa Azteca el propietario del restaurante, Carlos Alberto Hernández.

La cotidianidad de un viernes cualquiera quedó en el olvido cuando los clientes de este restaurante notaron que una persona entraba al establecimiento con un tigre amarrado con una cadena al cuello.

Jorge Antonio Trujillo es uno de los meseros y comentó que el hombre se bajó de un vehículo y de inmediato notaron la presencia del tigre. Asegura, hubo quien le preguntó si el animal era agresivo y que por favor cuidara no se soltara de la cadena.

Tutor del tigre acredita legal pertenencia del animal

De acuerdo con las autoridades que atendieron el reporte, el tutor del tigre presentó la documentación que avalaba la tenencia del felino.

“Lo que marca la ley es que no puedes involucrarlos o tenerlos (tigres) en contacto con la ciudadanía o donde puedan poner en riesgo a otras personas. La versión que nos llegó era que estaba suelto y al arribar se confirma que el animal no está suelto. Él exhibe la documentación que acredita su legal procedencia; sin embargo, nosotros le marcamos que no es el espacio adecuado y que no debería de estar ahí el animal"; declaró en entrevista vía telefónica el Director de Protección Civil de San Francisco del Rincón, Gerardo Emmanuel.

Dado el exhorto por parte de Protección Civil municipal, el tutor del tigre tuvo que retirarse junto con su mascota de apenas seis meses de edad.

¿Qué dice la ley sobre la tenencia de ejemplares exóticos?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la institución encargada de autorizar o no la tenencia de ejemplares exóticos como mascota o animal de compañía para vivir con ellos.

La Semarnat precisa que el trámite se debe presentar cuando se posean ejemplares de especies de fauna silvestre exótica que por su comportamiento o conducta natural, derivados o población microbiológica natural, pueden convivir con el hombre en un ambiente doméstico bajo manejo y no representen riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para sus propietarios.





Una vez obtenida la autorización, ¿puedo pasear a mis ejemplares exóticos libremente?: la respuesta es no. Autoridades ambientales especifican que el manejo de ejemplares exóticos solo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento con la finalidad de prevenir y minimizar los efectos negativos sobre los procesos biológicos y ecológicos.

La Semarnat puntualiza que queda estrictamente prohibida la liberación al medio natural. Además, aquellos ejemplares de especies que por su naturaleza, ante un inadecuado manejo o evento que ponga en riesgo a la población civil, deberán ser reubicados por la institución.