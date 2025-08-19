Un fuerte accidente ocurrió en un restaurante de Houston, en Texas, cuando una camioneta del tipo SUV perdió el control y se estrelló contra el establecimiento justo cuando los comensales disfrutaban de su comida.

Este choque de camioneta dejó dos heridos hospitalizados, identificados como Nina Unrated y Patrick Blackwood, quienes protagonizaron el video que se viralizó en redes sociales, debido al que se encontraban grabando su visita y cena en el restaurante.

¿Cómo ocurrió el choque de camioneta contra restaurante en Houston?

De acuerdo con autoridades locales, el vehículo se proyectó directamente contra la fachada del restaurante, atravesando la zona de mesas y sorprendiendo a los clientes que se encontraban dentro del lugar. El momento fue captado en video y muestra la dramática escena que vivió la pareja.

Los testigos describieron que el estruendo generó pánico y confusión: “Todo pasó en segundos, la camioneta entró directo donde la gente comía”, relató uno de los presentes tras el accidente en restaurante de Houston.

⚠️ Una camioneta chocó contra un restaurante mientras una pareja de 'influencers' grababan y comían sus platillos, en Houston, Texas.



De acuerdo con fuentes cercanas, el hecho sucedió en el restaurante CuVee's Culinary Creations y, tras el accidente, los afectados fueron… pic.twitter.com/snBTuR29ke — INFO7MTY (@info7mty) August 19, 2025

Heridos por choque de auto contra restaurante de Houston

Las dos víctimas principales son Nina Unrated, creadora de contenido, y Patrick Blackwood, quienes se encontraban sentados en un silloncito, justo cuando el auto los embistió; Patrick sufrió heridas visibles en el rostro y fracturas, por lo que permanece internado bajo observación.

Por otra parte, Nina resultó con lesiones menores, por lo que pudo hablar con medios locales desde el hospital, asegurando que se trató de un momento de terror que jamás olvidará.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales, aunque los daños materiales al establecimiento fueron considerables. El restaurante de Houston fue evacuado de inmediato mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos.

¿Qué se sabe del conductor? La policía de Houston informó que el conductor del vehículo tipo SUV está bajo investigación para determinar si manejaba en estado de ebriedad, con exceso de velocidad, o si el accidente se debió a una falla mecánica. Hasta ahora, no se ha confirmado su identidad.