Dinero y sicarios: Así funcionó la inédita alianza entre el CJNG y Los Chapitos revelada tras la caída de “El Mencho”

Durante la conferencia mañanera de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la existencia de una inédita alianza operativa y financiera entre las dos organizaciones criminales más poderosas y antagónicas del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa.

El engranaje criminal: ¿Cómo funcionaba el nexo entre Jalisco y Sinaloa?

Al ser cuestionado sobre los alcances y la naturaleza de esta alianza, García Harfuch detalló que la cooperación no se limitó a un pacto de no agresión, sino que implicó un intercambio dinámico de recursos bélicos y logísticos en zonas estratégicas de la República, particularmente en el norte y pacífico del país.

"Hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa. Un refuerzo financiero y de personal de Jalisco a la facción de cárteles de Sinaloa", reveló el funcionario federal. El mecanismo funcionaba bajo dos ejes fundamentales:



Refuerzo de Personal (Sicarios): El CJNG envió células armadas para respaldar las operaciones y disputas de " Los Chapitos " en el sur de Sinaloa

El CJNG envió células armadas para respaldar las operaciones y disputas de " " en el sur Inyección de Capital (Financiamiento): Flujos de dinero provenientes de Jalisco financiaron tácticamente las actividades de la facción sinaloense, consolidando un puente financiero inédito entre ambas cúpulas.

Ante la gravedad de este hallazgo, el secretario reconoció que el cruce de fronteras delictivas encendió las alarmas del gabinete de seguridad: "Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender".

Tras el abatimiento de "El Mencho": El futuro del narcotráfico en México

Una de las mayores interrogantes radicaba en si este pacto de cooperación sobrevivió a los recientes golpes contra el crimen organizado. Al respecto, el titular de la SSPC aclaró que, tras el abatimiento del líder máximo del CJNG, Nemesio Oseguera "El Mencho", ocurrido el pasado 22 de febrero, la alianza parece haberse disuelto, aunque el gobierno federal mantiene las antenas puestas ante cualquier reconfiguración del mapa delictivo.

"No, como lo mencioné, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, a lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio de calidad", matizó García Harfuch, haciendo referencia al vacío de poder que dejó la caída del capo jalisciense.

Este escenario abre un complejo debate sobre el futuro del narcotráfico en el país. Especialistas en seguridad señalan que la fragmentación interna que viven tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG podría empujar a los mandos medios a buscar nuevas alianzas temporales de conveniencia.