¿Quién protege a Rubén Rocha Moya? Gobierno federal contesta a cuestionamientos tras más de 40 días de los señalamientos de Estados Unidos

Los cuestionamientos por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siguen hacia el gobierno federal luego de más de 40 días de haber sido señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta vez fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien contestó las preguntas sobre el tipo de seguridad con la que cuenta el gobernador con licencia.

Harfuch afirma que el Gobierno Federal no le brindó protección a Rocha Moya, pero tampoco sabe de dónde son sus escoltas 🙄



Bien podrían ser malandros y el gobierno ni enterado…. pic.twitter.com/Mz2uusLzSM — Arturo Villegas (@ArturoVill7) June 16, 2026

Quién protege a Rubén Rocha Moya

Harfuch, confirmó durante una rueda de prensa que Rubén Rocha Moya no solicitó medidas de protección al gobierno de la república.

El funcionario federal declaró que la seguridad personal que acompaña al político sinaloense no pertenece a la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina ni a la Fiscalía General de la República, desvinculando al gobierno federal del resguardo del político sinaloense.

Seguridad de Rubén Rocha Moya

García Harfuch comentó que, por la condición de gobernador en funciones de licencia, Rocha Moya mantiene un equipo que lo protege, cuyos sueldos saldrían del gobierno estatal de Sinaloa.

El secretario federal admitió que el gabinete de seguridad nacional no sabe si el grupo de personas encargadas de la seguridad del gobernador permanezcan a la Policía Estatal o a la Fiscalía de Sinaloa.

Funcionarios de Sinaloa acusados cuentan con seguridad

Según García Harfuch, los otros nueve funionarios señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de vínculos con "Los Chapitos", no cuentan co un equipo de seguridad o transporte blindado que los protega.

Rocha Moya compareció como testigo ante la FGR

La última vez que se vio públicamente a Rubén Rocha Moya fue el pasado 26 de mayo, cuando acudió a su citatiorio en las oficinas de la FGR en Culiacán.

El mandatario con licencia se presentó ante un agente del Ministerio Público Federal para responder un interrogatorio como testigo, esto como parte de la carpeta de investigación que abrió la FGR ante las insistencias de Estados Unidos.

🚨 Sheinbaum asegura que no hay plazo para que EU entregue pruebas contra Rocha Moya y otros funcionarios señalados



"Hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente", sostiene la presidenta



Desde Palacio Nacional sigue la defensa de los suyos... pic.twitter.com/vyq4zMhAeM — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 16, 2026

Funcionario de Sinaloa y su primer encuentro con la justicia de Estados Unidos

A más de 40 días de las acusaciones, el único exintegrante del gabinete sinaloense que ya enfrenta un proceso directo en la corte del Distrito Sur de Manhattan es el exgeneral Gerardo Mérida Sánchez.

Durante su audiencia del primero de junio, la jueza Katherine Polk dictaminó que las evidencias del caso son abundantes y otorgó un plazo de 60 días para procesarlas, programando la siguiente cita para el 4 de agosto.