Triste historia en Chimalhuacán: Jaqueline desapareció tras ver a su expareja y la habría asesinado

Una mujer identificada como Jaqueline Guzmán Contreras fue reportada como desaparecida en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, desde el 4 de junio de 2026 y su expareja es investigado por su presunta participación.

El presunto implicado fue identificado como Juan Carlos “N”, quien es investigado por su posible responsabilidad en el delito de desaparición en agravio de Jaqueline, de 31 años, quien fue su pareja.

Jaqueline fue vista por última vez tras reunirse con su expareja

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). tras un seguimiento de videovigilancia, se pudo determinar que la víctima, habría salido de su casa y abordado un mototaxi.

Jaqueline Guzmán Contreras se trasladó al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su expareja sentimental y des ese momento se desonoció su paradero.

Encuentran restos humanos en casa a la que llegó Jaqueline con su exnovio

Juan Carlos “N”, habría arribado a su domicilio a bordo de un vehículo Versa, color blanco, de donde bajó unas bolsas negras, por lo que, con el avance de las pesquisas, el pasado 10 de junio se cateó su casa.

Durante la intervención de la fiscalía fueron localizados diversos restos humanos, así como prendas que tenían manchas color rojizo, al parecer huellas de sangre, entre otros indicios que fueron asegurados.

Ese mismo día los restos hallados fueron trasladados al SEMEFO de Chimalhuacán, para iniciar los trabajos periciales para la identificación de la víctima.

A través de redes sociales se ha dado a conocer una versión que indica que la mujer fue localizada sin vida, pero de acuerdo con fuentes consultadas por Azteca Noticias, el resultado de la confronta genética aún está por confirmar si se trata de Jaqueline, aunque los restos encontrados apuntan a que podrían pertenecer a la víctima.

Exnovio de mujer desaparecida en Chimalhuacán estaba preso

Desde el 10 de junio de 2026, cuatro días después de la desaparición de su expareja, Juan Carlos “N”, se encontraba detenido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Fue deteido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, por lo que, agentes de la fisclaía estatal le cumplimentaron la nueva orden de aprehensión en la cárcel.

Este sujeto, en caso de ser encontrado responsable, podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

