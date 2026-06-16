Omar García Harfuch revela quién es la pieza más fuerte del CJNG tras caída de “El Mencho”

Durante la conferencia mañanera de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, arrojó luz sobre el estado actual del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y confirmó la relevancia de una de sus figuras más visibles: Juan Carlos Valencia González, hijastro del fundador de la organización criminal.

Al ser cuestionado sobre reportes de inteligencia internacional que apuntan a que Valencia González estaría asumiendo las riendas del grupo delictivo, el secretario de Seguridad dio a conocer el peso de este perfil dentro de la estructura de mando.

"Efectivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo", puntualizó el funcionario federal, confirmando que se trata hoy en día de la pieza con mayor peso operativo dentro del esquema heredado por "El Mencho".

El reacomodo de Jalisco: Líderes regionales en la mira de la extradición

García Harfuch detalló que la estructura del CJNG se mantiene bajo un esquema descentralizado, compuesto por jefaturas de plaza bien definidas, lo que ha evitado una fragmentación absoluta tras la pérdida de su líder histórico, aunque sí desató un periodo inicial de inestabilidad interna.

"Ellos tienen líderes regionales muy identificados, territorios muy marcados. [La caída de 'El Mencho'] permitió que de alguna u otra manera se tuviera un descontrol. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del gabinete de seguridad... y continúan los líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con fines de extradición", explicó el titular de la SSPC.

Esta ofensiva por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina busca neutralizar a los mandos medios antes de que logren consolidar un mando único y monolítico como el que ejerció Oseguera Cervantes durante más de una década.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Conocido por las agencias de seguridad de México y Estados Unidos bajo los alias de "El Pelón" o "El R-3", Juan Carlos Valencia González no es un nombre nuevo en el mundo del hampa. Es hijo de Rosalinda González Valencia, esposa de "El Mencho", e hijastro del capo abatido, lo que le otorga un peso indiscutible dentro de la organización.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, lo ha catalogado como uno de los principales responsables de la violencia y del tráfico de grandes cargamentos de drogas sintéticas, como el fentanilo y metanfetamina, hacia territorio norteamericano, ofreciendo desde hace tiempo una millonaria recompensa por su captura.

Su perfil combina el control militar de ciertas regiones del Bajío y el Pacífico con el manejo financiero de los activos familiares, lo que lo convierte en el sucesor natural más peligroso del grupo criminal y el principal objetivo a capturar por las fuerzas federales en esta nueva etapa de la estrategia de seguridad.