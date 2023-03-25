¿Qué es la hora del planeta 2023? Esto es lo que debes hacer para ayudar al medio ambiente

Como cada año, la “Hora del planeta 2023” se presenta como una oportunidad para apoyar al medio ambiente y demostrar la responsabilidad social. Se trata de una iniciativa nacida en 2007 por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), en la que participan miles de personas; te decimos cuándo y cómo actuar.

La “Hora del planeta” es un proyecto que inició en Sídney, Australia, con la idea de transformarse en uno de los movimientos por el medio ambiente más grandes del mundo. La iniciativa busca que quienes participen no solo sumen esfuerzos un día, una hora cada año, sino crear una verdadera conciencia y compromiso por el cuidado del entorno.

De acuerdo con la organización, la Hora del Planeta se celebra el último sábado de marzo, donde miles de personas participan apagando durante 1 hora todas las luces de sus hogares o negocios, así como desconectando electrodomésticos no necesarios; “una pequeña acción que demuestra como las cosas más simples pueden hacer una gran diferencia”.

¿Qué día y a qué hora es la Hora del Planeta 2023?

En 2023, la Hora del Planeta será el próximo sábado 25 de marzo en punto de las 19:30 horas , un momento en los participantes apagarán las luces por completo y sumarán kilómetros a las meta de 2030 contra los efectos del cambio climático a fin de lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

La WWF señala que el objetivo principal de participar en esta iniciativa es “recordarnos que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, así como los alimentos que comemos, por lo que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta”.

¿Cuándo será la hora del planeta 2023?

|WWF

¿Qué es el proyecto de la Hora del Planeta?

En 2007, el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) decidió crear la Hora más Grande por el Planeta, lo que hoy en día se conoce como la “Hora del Planeta”, un día y hora en específica, en la que millones de personas alrededor del mundo sumaran esfuerzos para combatir el cambio climático.

La iniciativa ha alcanzado más de 190 países y territorios, en los que han participado millones de personas en todo el mundo; “De Asia a África, del Norte al Sur de América, Oceanía y Europa, hasta la Antártida”.

Durante la primera edición de la Hora del Planeta, se ahorró entre el 2,1 % y el 10,2 % de energía de Sídney, Australia, lo que significa un ahorro de energía de 800 mil focos, con tan solo 60 minutos un día al año.

¿Qué hay que hacer en la Hora del Planeta?

Durante 60 minutos, se espera que los participantes tomen conciencia de las bondades de la naturaleza, así como busquen alternativas de recreación, siempre tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente, por lo que se sugiere realizar actividades, como:



Salir a caminar

Andar en bicicleta

Cenar a la luz de las velas

Invitar a amigos y familiares a una tarde de juegos de mes

Mirar el cielo despejado

Recuerda, participando en la Hora del Planeta 2023, sumarás esfuerzos para lograr los objetivos climáticos rumbo al 2030, así como ayudar al cuidado del medio ambiente, manteniendo nuestro mundo a salvo por muchos años más.