Millones de personas altamente vulnerables al cambio climático

El reporte publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) expone que aproximadamente 3.6 mil millones de personas se encuentran en contextos "altamente vulnerables al cambio climático".

Los gobiernos del mundo se han quedado cortos

La entidad de Naciones Unidas también indica que los gobiernos del mundo "se han quedado cortos" en la lucha contra el cambio climático y urge una acción conjunta más rápida.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al mundo a dar el “salto cuántico” para revertir el cambio climático y concretar las metas trazadas en el corto y mediano plazo para reducir drásticamente las emisiones contaminantes.

La responsabilidad del ser humano

El informe condensa los seis reportes formulados por el grupo de científicos y expertos desde el 2014. En todos los textos se remarca la confirmación "inequívoca" sobre la responsabilidad de las personas para contrarrestar la emergencia climática.

Hay que actuar según la guía de supervivencia para la humanidad

Tras la difusión del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el secretario de la ONU, António Guterres, recriminó la falta de voluntad, pues explicó que ya no se trata de planes extremos, sino de tomar conciencia y actuar según la “guía de supervivencia para la humanidad”, pues ya “tenemos el conocimiento y los recursos”, antes de que sea demasiado tarde.

Falta de compromiso del sector privado y de los ciudadanos, presupuestos insuficientes para la investigación y el poco interés político de los gobiernos, son algunas de las causas principales que el IPCC atribuye a la inacción para revertir la situación.

Este escenario es una bomba de tiempo

Pidió a los gobiernos acelerar los esfuerzos al insistir que este escenario es una “bomba de tiempo” para evitar que la temperatura suba más de 1.5 grados centígrados en comparación con la era preindustrial y lograr así los objetivos para esta década y a mitad de siglo, de lo contrario se agotarán las ventanas para tener un mundo habitable.

"No estamos haciendo lo suficiente, y los pobres y vulnerables se están llevando la peor parte de nuestra inacción colectiva", expresó Madeleine Diouf Sarr, jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MEDD) de Senegal.

El reporte del IPCC marca el 2035 como la nueva fecha límite que la humanidad tiene para bajar drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El texto coincide con el plazo estipulado en el Acuerdo de París firmado en 2015, en el que los líderes mundiales pactaron esfuerzos para mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados centígrados, con respecto a los niveles preindustriales, y buscar que ese aumento tenga un límite de 1.5 grados centígrados.

"La ciencia es clara: cuanto más esperemos para reducir drásticamente las emisiones, mayores serán los riesgos y los daños. Esto es vital. Debemos que acelerar", sentenció Timmermans Frans, vicepresidente de la Comisión Europea (CE).

Los científicos hacen hincapié en la necesidad de reducir los costos de las energías renovables -como la solar y la eólica-, para facilitar la reducción en el uso de combustibles fósiles, responsables de la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero.

Llamado a la ciudadanía a cambiar sus hábitos

También hizo un llamado a las personas a cambiar sus hábitos de consumo. "Los desplazamientos a pie o en bicicleta y el transporte público mejoran la calidad del aire, la salud y las oportunidades de empleo y aportan equidad", expone el reporte.

El cambio climático es una problemática que afecta hoy a miles de millones de personas en el mundo. Solo este mes, el ciclón Freddy dejó un saldo de más de 500 fallecidos en Malawi, Madagascar y Mozambique. La presencia cada vez más frecuente de este tipo de fenómenos está vinculada al cambio climático.