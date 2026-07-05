¡Metro CDMX anuncia horario especial por el México vs. Inglaterra! Estas son las Líneas que cerrarán más tarde este domingo
El Metro CDMX anunció un cambio de horario por el partido México vs. Inglaterra para este domingo; te compartimos la nueva hora de cierre y las Líneas modificacdas.
¡Atención, capitalinos! El Metro CDMX confirmó que habrá horario especial por el partido México vs. Inglaterra este 5 de julio 2026, uno de los encuentros más importantes para las y los aficionados mexicanos durante este Mundial, pero ¿a qué hora cierra este domingo?
El partido entre México e Inglaterra inicia a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
¿A qué hora cierra el Metro CDMX por el partido de México vs. Inglaterra?
¿Vas a los festejos en el Ángel de la Independencia? El Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX anunció que el horario de cierre se ampliará hasta la 1 de la mañana del lunes 6 de julio, por el encuentro entre México vs. Inglaterra.
¿Qué Líneas del Metro CDMX extenderán su horario por el México vs. Inglaterra?
El horario especial del Metro CDMX para este domingo 5 de julio 2026, únicamente aplicará para cinco Líneas de este medio de transporte, por lo que se recomienda tomar precauciones.
- Línea 1: Observatorio - Pantitlán.
- Línea 2; Cuatro Caminos - Tasqueña.
- Línea 3: Indios Verdes - Universidad.
- Línea 7: El Rosario - Barranca de Muerto
- Línea 8: Garibaldi/Lagunilla - Constitución de 1917
La ampliación de horario del Metro CDMX es con el objetivo de facilitar el traslado dela afición mexicana y extranjera ante el silbatazo final, así como las celebraciones posteriores al encuentro deportivo.
Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, hoy ampliamos el horario de servicio del @MetroCDMX hasta la 01:00 del lunes en las Líneas 1, 2, 3, 7 y 8, para facilitar el traslado de las y los aficionados que asistirán al partido de la Selección Nacional, así como de…— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 5, 2026
Metrobús CDMX extiende su horario por el partido de México vs. Inglaterra
El Metrobús CDMX ampliará el horario de cierre hasta la 1 de la mañana del lunes 6 de julio desde la línea 1 hasta la línea 7 de este medio de transporte.
Por su parte, el horario de apertura del Metrobús CDMX continúa sin cambios, por lo que comenzará a operar alrededor de las 4:30 horas.
Mañana 5 de julio, @MetrobusCDMX brindará servicio especial de la estación Cañaverales de L5 a Paseo Acoxpa, para facilitar el acceso al estadio Ciudad de México. 🏟️— Rosario Castro (@RosarioCastroE) July 4, 2026
⚽️ Además, el horario de servicio en toda la red será hasta las 1:00 hrs.
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Recomendaciones en caso de ir a festejar al Ángel de la Independencia
¡Toma precauciones! Si piensas asistir a las celebraciones en el Ángel de la Independencia, es importante tomar en cuenta los siguientes consejos para viajar en el Metro CDMX:
- Anticipa la compra de saldo - Recarga tu Tarjeta de Movilidad Integrada antes del partido para evitar filas en las taquillas y torniquetes a la medianoche.
- Vialidades cerradas - Mantente atento a los desvíos vehiculares sobre Paseo de la Reforma y avenidas como Florencia y Río Neva.
- Alternativas de transporte - El Metrobús (Línea 1 y Línea 7) también podría implementar circuitos especiales debido a la aglomeración de personas en el monumento.