Abogado de “El Chapo” afirma que entregará a EU expediente con 32 presuntos funcionarios ligados al narcotráfico

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Gerardo Rincón Flores, afirmó que entregará a las autoridades de Estados Unidos (EU) un expediente con información sobre 32 presuntos funcionarios que, según afirmó, estarían vinculados con el narcotráfico.

Entregarán expediente con nombres de funcionarios a Estados Unidos

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con medios, el litigante afirmó que el nuevo expediente ampliará una lista que previamente contemplaba a una decena de servidores públicos.

De acuerdo con su versión, la documentación tiene 32 nombres que presuntamente estarían relacionadas con actividades delictivas y abarcaría los periodos de gobierno de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Rincón Flores señaló que algunos de los nombres incluidos en la lista continúan desempeñando funciones públicas, mientras que otros ya dejaron sus cargos o se encuentran con licencia.

Además mencionó que ciertas figuras políticas han permanecido dentro de las estructuras gubernamentales pese a los cambios de administración.

El abogado indicó que el expediente será remitido directamente a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado públicamente pruebas documentales que respalden los señalamientos expuestos durante la entre la entrevista.

Además, adviertió que la información contenida en el expediente tendría un impacto relevante una vez que sea recibida por las autoridades estadounidenses. Incluso, afirmó que existen dos personas clave cuya identificación, según su versión, provocaría el colapso de la presunta red de protección.

Así es el avión donde detuvieron a “El Mayo” Zambada y al hijo de “El Chapo”

El Beechacrft King Air 200, modelo 1976, utilizado en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López hacia Estados Unidos, fue donado por el FBI al Wal Eagles Air Museum, en Nuevo México, luego de que se detectaran irregularidades en sus números de serie y matrícula que impedían que se volviera a operar legalmente.

El avión, que aterrizó el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, será exhibido como parte de una muestra sobre su participación en una operación vinculada al crimen organizado.