Marchas, bloqueos y eventos deportivos colapsarán las calles hoy 4 de julio 2026 EN VIVO
Reporte de calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX en las principales arterias de la metrópoli para este sábado 4 de julio 2026. Actualizaciones en vivo.
Toma en cuenta que para este sábado habrá distintas actividades como marchas CDMX y eventos deportivos que afectarán algunas se te rías viales de la capital. Mantente actualizado con nuestros reportes en vivo hoy sábado 4 de julio 2026.
Marchas, bloqueos y eventos deportivos colapsarán las calles hoy 4 de julio 2026 EN VIVO
Eventos deportivo afecta Paseo de la Reforma
Se realiza carrera deportiva sobre Paseo de la Reforma, que tiene como salida y meta Lieja.
#PrecauciónVial | Se realiza carrera deportiva sobre Paseo de la Reforma, que tiene como salida y meta Lieja. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/yeSCDPUohG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 4, 2026