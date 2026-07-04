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Marchas, bloqueos y eventos deportivos colapsarán las calles hoy 4 de julio 2026 EN VIVO

Reporte de calles cerradas, bloqueos y marchas CDMX en las principales arterias de la metrópoli para este sábado 4 de julio 2026. Actualizaciones en vivo.

Marchas, bloqueos y eventos deportivos.
Consulta el reporte sobre marchas CDMX hoy.|IA

Escrito por: Ollinka Méndez

Toma en cuenta que para este sábado habrá distintas actividades como marchas CDMX y eventos deportivos que afectarán algunas se te rías viales de la capital. Mantente actualizado con nuestros reportes en vivo hoy sábado 4 de julio 2026.

Marchas, bloqueos y eventos deportivos colapsarán las calles hoy 4 de julio 2026 EN VIVO

Eventos deportivo afecta Paseo de la Reforma

Se realiza carrera deportiva sobre Paseo de la Reforma, que tiene como salida y meta Lieja.

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