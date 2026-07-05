Cae otro implicado en la red García Luna: Dictan prisión preventiva a Jesús Gabriel, implicado en el saqueo de recursos en cárceles

Vinculan proceso y dictan prisión preventiva a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, un funcionario público que formaba parte de un grupo de servidores públicos, personas físicas y morales, al mando del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Jesús Gabriel Pérez es una de las 60 personas señaladas junto con García Luna por saqueo de recursos para las cárceles.

Empresas fachada y contratos simulados: El modus operandi de Jesús Gabriel Pérez

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que Jesús Gabriel Pérez Rodríguez es acusado de utilizar una empresa fachada para suscribir contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), obteniendo recursos ilícitos mediante falsas prestaciones de servicios.

Además, las autoridades aseguran que el implicado está ligado a una "ingeniería financiera" creada por el ex secretario de Seguridad Pública, García Luna, con servidores públicos, personas físicas y morales y empresas fachadas para lavar las ganancias de una organización criminal.

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario ligado a Genaro García Luna, fue vinculado a proceso y recibió prisión preventiva por asociación delictuosa y peculado.



Es acusado de desviar recursos mediante una empresa fachada y contratos simulados con el OADPRS.… pic.twitter.com/nHTQaevPvG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 5, 2026

Del arresto en 2025 a la prisión preventiva de Jesús Gabriel Pérez

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, fue detenido desde el año pasado, 2025; sin embargo, se ordenó reponer parcialmente de su audiencia inicial tras la presentación de recursos legales.

Ante eso, el Ministerio Público ofreció pruebas para obtener su vinculación a proceso, además de que se le fijo la medida de prisión preventiva oficiosa, así como un mes de plazo para la investigación complementaria.

Por otro lado, el pasado 10 de junio 2026, Antonio "M", ex coordinador general de Centro Federales durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y peculado.