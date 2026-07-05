¿Vas a ver el partido de México vs. Inglaterra? A esta hora abren el Fan Fest del Zócalo CDMX; accesos y calles bloqueadas

¡La 'marea verde' regresa a la capital del país! Si planeas asistir al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar del partido México vs. Inglaterra con amigos y familia, es importante conocer los horarios de apertura, accesos y calles cerradas para este 5 de julio 2026; esto es todo lo que debes saber.

El encuentro México vs. Inglaterra comenzará alrededor de las 18:00 horas de este domingo, uno de los partidos más importantes para la Selección en este Mundial 2026.

¿A qué hora abren el Fan Fest del Zócalo CDMX para el México vs. Inglaterra?

¡Atención, capitalinos! El acceso al Fan Fest del Zócalo CDMX inicia en punto de las 9:30 horas de este domingo para que las y los aficionados no se pierdan de todos los juegos que habrá a lo largo del día antes del encuentro entre México e Inglaterra.

El acceso al Zócalo CDMX es limitado, por lo que es necesario llegar con tiempo para poder ingresar al evento mundialista, ya que las filas comienzan desde muy temprano.

Accesos para entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX este domingo

Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y ver el partido entre México vs. Inglaterra, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX HOY:

Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

Lo que SÍ y NO se puede ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX por el México vs. Inglaterra

¡Toma nota! Antes de entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX las y los aficionados deben pasar por una revisión civil, por ello, para evitar contratiempos, te compartimos la lista de objetos que SÍ y NO pueden ingresar a la explanada.

