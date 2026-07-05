¿A qué hora se suspende la venta de alcohol en CDMX? Zonas en las que habrá Ley Seca por el partido México vs. Inglaterra este domingo

¡Atención, capitalinos! El encuentro México vs. Inglaterra se vive con algunas restricciones en la CDMX tras la aplicación de la Ley Seca en la capital del país para este 5 de julio 2026; te compartimos la lista de zonas y horarios en los que se suspenderá la venta de alcohol.

El partido entre México e Inglaterra inicia a las 18:00 horas de este domingo, uno de los encuentros más importantes para la Selección.

¿A qué hora suspenden la venta de alcohol en la CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la venta de alcohol será suspendida a partir de las 00:00 horas de este domingo 5 de julio 2026 .

La medida aplicará para todo tipo de establecimientos comerciales, incluyendo tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados, vinaterías y tiendas de autoservicio.

A esta hora termina la Ley Seca en CDMX

La Ley Seca en la CDMX terminará alrededor de las 7:00 horas del próximo lunes 6 de julio 2026 .

Colonias de la CDMX que tendrán Ley Seca este domingo 2026

¿Estás en la lista? La venta de alcohol será suspendida únicamente en las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la Ley Seca se implementará en las siguientes zonas de la Ciudad de México (CDMX).



Juárez

Colonia Centro

Tabacalera

San Rafael

Cuauhtémoc

Roma Norte

Condesa

Perímetro A del Centro Histórico

Si tienes planeado ver el México vs. Inglaterra en bares o restaurante de la capital del país, el consumo de bebidas alcohólicas podría estar regulado estrictamente bajo las normativas del establecimiento y los horarios fijados por la ley.

¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX?

Las multas y sanciones por no respetar la Ley Seca este domingo 5 de julio 2026 son las siguientes:



Consumir alcohol en vía pública: Las sanciones van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, multas que oscilan entre 2 mil 375 y 3 mil 394 pesos. En caso de no pagar, también se contempla arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Establecimientos que vendan alcohol: Las multas pueden ir desde 351 hasta 2,500 veces la UMA, lo que se traduce en cifras que superan los 280 mil pesos. Además, los negocios podrían ser clausurados temporalmente, afectando directamente su operación.

"Establecimientos mercantiles (venta): Multas que pueden ir desde 351 a 2,500 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a $39,712 a más de $282,000 pesos. Además de la clausura temporal del negocio", escribieron.