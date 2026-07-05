¿Colapso en el Metro CDMX por el partido México vs. Inglaterra? Líneas con retrasos y estaciones afectadas; así va el avance de trenes
El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea 12 y la Línea 3; usuarios piden que se agilice el avance en cada una de las estaciones.
¡Toma precauciones! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 5 de julio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 5 de julio 2026? Avance de trenes y líneas con retrasos
Siguen los retrasos en la Línea 3: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran llevar detenidos más de 10 minutos en la estación Centro Médico.
Que pasa en L3?? En Centro médico parado 10 minutos— Dania Mejía (@Dannoninaa1) July 5, 2026
Problemas en la Línea 12 y Línea 3
Usuarios reportan lento avance en la Línea 12 y la Línea 3, aseguran que el tren se detiene por mucho tiempo en cada estación.
Todas las líneas son una porquería, la línea 12, la línea 3, servicio sin avanzar y detenido a cada rato.— Mariana (@Mariana933912) July 5, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/LLxtykRO9L— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 5, 2026