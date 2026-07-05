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Cierres viales por el México vs Inglaterra EN VIVO: Horario del partido y afectaciones en CDMX

¿Colapso en el Metro CDMX por el partido México vs. Inglaterra? Líneas con retrasos y estaciones afectadas; así va el avance de trenes

El Metro CDMX comienza el día con retrasos en la Línea 12 y la Línea 3; usuarios piden que se agilice el avance en cada una de las estaciones.

Metro CDMX HOY 5 de julio 2026: Avance de trenes y líneas afectadas este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX este domingo?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 5 de julio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 5 de julio 2026? Avance de trenes y líneas con retrasos

Siguen los retrasos en la Línea 3: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran llevar detenidos más de 10 minutos en la estación Centro Médico.

Problemas en la Línea 12 y Línea 3

Usuarios reportan lento avance en la Línea 12 y la Línea 3, aseguran que el tren se detiene por mucho tiempo en cada estación.

¡Comienza el día con normalidad!

Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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