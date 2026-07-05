Mientras Dormía: Largas filas y 36 pantallas: así se prepara la Ciudad de México para el gran partido

Aficionados acamparon en el Zócalo de la Ciudad de México desde la madrugada de hoy domingo 5 de julio de 2026 para entrar al Fan Fest, con el fin de ver el partido México vs Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fan Fest Zócalo: afición se reúne para el México vs Inglaterra

Los seguidores llegaron antes del amanecer con un objetivo claro: ser los primeros en entrar para ver el crucial partido entre las dos selecciones. Ni el frío ni las largas horas de espera frenan a quienes buscan un buen lugar frente a las pantallas.

Algunos de los aficionados relataron a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que incluso han acudido a las tres de la mañana desde el inicio de la competición y otros mencionaron que lo hacen como forma de apoyo a la Selección Azteca.

¡Ya hay fila para entrar al Zócalo!



Aficionados llegaron desde las 2 de la mañana; se abrirán las puertas a las 9:30 para el partido entre México e Inglaterra.



Vía @igarciabri https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/3zvDtjbAzI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 5, 2026

Capacidad limitada y seguridad para ver el partido México vs Inglaterra

El Paseo de la Reforma también está listo. Durante la madrugada, personal de limpieza y seguridad trabajó tiempos extra para dejar las zonas en condiciones. De acuerdo con el gobierno de la ciudad, se instalaron 36 pantallas cerca del Ángel de la Independencia, ya que sólo se permitirá el acceso a 25 mil espectadores. Las autoridades prevén un gran despliegue de seguridad y piden responsabilidad a quienes asistan.

“Está perfecto, qué bueno que se preocupen por eso y van a mejorar nuestra seguridad; sean prudentes y que disfrutemos mucho”, comentó una asistente sobre las medidas implementadas.

El ambiente mundialista ya se vive desde el AICM...



Miles de aficionados llegan de todo el país y del extranjero con la ilusión de apoyar a la Selección Mexicana.



La mayoría coincide en un pronóstico: ¡México gana!@ortega__karen con el reporte en #HechosDomingo pic.twitter.com/LS6kx4cKWH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 5, 2026

Autoridades piden acudir con anticipación y responsabilidad

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que, si desean asistir al Zócalo o a alguna otra sede para ver el juego, lo hagan con responsabilidad y anticipación. El Fan Fest se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión para los seguidores, por lo que recomiendan llegar temprano, portar identificación y seguir las indicaciones de seguridad.

