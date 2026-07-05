OFICIAL: Ingreso al Ángel de la Independencia para ver el México vs Inglaterra será con aforo limitado a 25 mil personas: ¿cómo será el acceso?

El partido México vs Inglaterra está a la vuelta. El próximo domingo 5 de julio de 2026 ambas selecciones se enfrentarán en una nueva fase del Mundial 2026, por lo que cientos de aficionados se alistan para apoyar al tricolor desde Paseo de la Reforma. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que limitará el aforo en la zona del Ángel de la Independencia, el punto favorito de los capitalinos para celebrar las victorias de la Selección Mexicana.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, este fin de semana se implementa un operativo especial con medidas de seguridad, entre las que se contempla, un límite de 25 mil personas en esta zona de Reforma.

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Podrían cerrar estaciones del Metro por partido México vs Inglaterra

Las autoridades capitalinas anunciaron que 40 mil servidores públicos atenderán a la ciudadanía el próximo domingo y el gobierno de la CDMX aseguró que una vez alcanzado el aforo máximo, el acceso al Ángel será limitado.

Al respecto, hicieron un llamado a la ciudadanía para llegar temprano a los festejos y evitar el consumo de bebidas alcohólicas al acudir a los puntos en la vía pública para disfrutar del juego.

Este domingo desplegaremos un operativo histórico con más de 40 mil servidoras y servidores públicos dedicados exclusivamente a cuidar a quienes vivirán esta experiencia en la ciudad.



Garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias es una prioridad del @GobCDMX. pic.twitter.com/REFISAWYMW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 3, 2026

Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que este fin de semana se realizará un operativo de seguridad con 17 mil policías que estarán distribuidos para la seguridad de los asistentes.

El funcionario indicó que se endurecerán filtros en los festejos de este domingo y reiteró que se limitará el acceso al Ángel y al Zócalo durante las celebraciones del Mundial del 2026 con vallas metálicas. En cuanto un espacio de Paseo de la Reforma alcance el cupo establecido, se orientará a los aficionados a otra zona.

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Además, conforme se registre el aforo, se cerrarán algunas estaciones del Metro de la CDMX como Cuauhtémoc, Insurgentes y Sevilla.

En el pasado partido México vs Ecuador, las autoridades calculan que llegaron aproximadamente 800 mil personas a la zona de Paseo de la Reforma, Juárez y el Monumento a la Revolución.

¿Dónde ver el partido de México vs Inglaterra?

El partido de octavos de final del Mundial 2026, en donde la escuadra de Javier Aguirre se enfrentará a Inglaterra al pasar a los octavos de final, se realizará en el Estadio Ciudad de México. Será el último juego que se llevará a cabo en esta cancha ubicada al sur de la capital y que fue el punto del partido inaugural de la justa mundialista el 11 de junio pasado.

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