Horarios del Transporte CDMX por Día de Reyes 2026: Metro, Metrobús, RTP y Trolebús

Con motivo del Día de Reyes Magos 2026, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los horarios en los que operará el transporte público en la CDMX, los medios son: Metro, Metrobús, Trolebús y RTP.

En qué horario operará el Metrobús

Para que la magia llegue a cada rincón, el Metrobús de la Ciudad de México confirmó que este lunes 5 de enero extenderá su horario. La última unidad de cada terminal, en las siete líneas del sistema, saldrá a las 02:00 horas de la madrugada del martes 6 de enero.

Este ajuste es fundamental para compras de último minuto en centros comerciales o bazares cercanos a estaciones clave como Insurgentes, Buenavista o Tepito. Se recomienda llevar saldo suficiente en la Tarjeta de Movilidad Integrada para agilizar el abordaje.

Así operará el Nochebús RTP este Día de Reyes

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) activará su servicio de Nochebús de manera reforzada desde las 00:00 hasta las 05:00 horas del martes 6 de enero. Con un costo de apenas 7 pesos, estas rutas conectan las zonas periféricas con el centro:



11A: Aragón – Metro Chapultepec.

47A: Alameda Oriente – Xochimilco / Bosque de Nativitas.

57A: Toreo – Metro Constitución de 1917.

76A: Centro Comercial Santa Fe – La Villa / Cantera.

115: Jesús del Monte (Cuajimalpa) – Metro Chapultepec.

200: Circuito Bicentenario.

Horarios del Trolebús el Día de Reyes 2026

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) también se suma al operativo. La Línea 1 (Corredor Cero Emisiones Eje Central), que une la Central del Norte con la Central del Sur, operará con su servicio de Nochebús de las 00:00 a las 05:00 horas del 6 de enero.

Por otro lado, la Línea 2 (Pantitlán - Chapultepec) funcionará desde las 05:00 horas del lunes 5 hasta la 01:00 de la mañana del martes 6. Estas rutas son vitales para los Reyes Magos que cargan paquetes pesados, ya que los trolebuses ofrecen un trayecto más estable para bicicletas y cajas grandes.

Cómo funcionarán el Metro y el Cablebús

A diferencia de otros años, el Metro CDMX mantendrá su horario habitual de lunes (día laborable), cerrando sus puertas a las 24:00 horas del 5 de enero. Sin embargo, las autoridades permitirán el acceso con paquetes voluminosos y juguetes, siempre y cuando estén bien cerrados y no obstruyan el paso de otros usuarios.

El Cablebús operará de manera regular, siendo una excelente opción para los habitantes de las zonas altas de Iztapalapa y Gustavo A. Madero que necesiten transportar regalos antes de la medianoche.