Esperanza en Iguala: Peritos de la FGR analizan restos humanos en caso Ayotzinapa

Una nueva luz de esperanza, cargada de dolor, surge para las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este miércoles, padres de los estudiantes desaparecidos en 2014 arribaron a la funeraria "El Ángel", en Iguala, Guerrero, para seguir de cerca una diligencia ministerial clave tras el hallazgo de presuntos restos humanos que podrían pertenecer a uno o más de los normalistas.

El lugar, que ya se encontraba bajo aseguramiento desde el año 2025, se ha convertido nuevamente en el epicentro de la investigación. Bajo un fuerte resguardo de la Guardia Nacional, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) reiniciaron los trabajos de identificación y búsqueda de indicios en un sitio que durante años ha estado en la mira de las autoridades.

Diligencias en el SEMEFO de Iguala: La búsqueda no se detiene

La movilización no se limitó a la funeraria particular. Más de una decena de agentes federales y peritos especializados ingresaron también a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala. La presencia de los padres en el lugar subraya la desconfianza histórica en las instituciones locales y su exigencia de transparencia total en el manejo de estos nuevos hallazgos.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acompañan investigaciones tras hallazgo de presuntos restos en una funeraria.



Peritos de la FGR trabajan en el sitio, bajo resguardo de la Guardia Nacional.@mendoza_ruben con el reporte en #HechosMeridiano pic.twitter.com/I1hoXJpY5Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Este operativo se da en un contexto de máxima tensión, donde cada indicio es vital para romper el estancamiento de un caso que ha marcado la historia reciente de México. La custodia militar en el perímetro asegura que las investigaciones se lleven a cabo sin interrupciones, mientras los familiares aguardan resultados que finalmente puedan dar certeza sobre el paradero de sus hijos.

