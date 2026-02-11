¿Habrá más contingencias ambientales? Así impactará La Niña en la calidad del aire

La temporada más caliente del año ya está a la vuelta de la esquina, por lo que autoridades ambientales apuntan a un escenario con sequía, así como la acumulación de ozono y mala calidad del aire , que podría empeorar con el fenómeno La Niña , en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Cómo influye La Niña en la calidad del aire?

Las condiciones asociadas a La Niña modificarán los patrones meteorológicos regionales, advirtió el Dr. Jorge Zavala Hidalgo, Investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC).

Para la temporada de marzo a junio se espera un escenario con temperaturas mayores a las de 2025, aunque ligeramente menores que las registradas en 2024, además de sequía moderada y episodios de viento débil.

Esto es importante de considerar, ya que el ozono se forma en la atmósfera a partir de reacciones químicas entre contaminantes precursores y la radiación solar.

Cielos despejados, calor intenso y poca ventilación crean el entorno ideal para que las concentraciones se eleven por encima del promedio histórico.

Un anticiclón se extiende sobre niveles medios de la atmósfera y domina gran parte de la República Mexicana, incluyendo la #PenínsulaDeYucatán, donde además se encuentra bajo la influencia de un amplio sistema de alta presión, por lo que se espera que continúe el tiempo estable… pic.twitter.com/8EqcaxI07J — Francisco (@francisco01) February 11, 2026

Ozono, radiación solar y emisiones: licuado para una contingencia ambiental

Expertos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), explicaron que cuando hay más calor y radiación solar, los contaminantes reaccionan más rápido en el aire y aumentan las emisiones que se evaporan de gasolinas, solventes y productos de uso cotidiano.

Además, se ha identificado que la atmósfera de la CDMX amanece con una alta carga de compuestos orgánicos volátiles (COV), muchos de ellos altamente reactivos y tóxicos.

Estas sustancias no solo contribuyen a la formación de ozono, sino también de aerosoles orgánicos secundarios, con impactos directos en la salud.

¿Por qué podrían activarse contingencias ambientales en 2026?

Ante este panorama, nuevas tendencias proyectan que el centro y norte del país se están calentando por encima del promedio nacional, por lo que se podrían presentar contingencias ambientales atípicas, como la del enero de 2026, señaló el Dr. José Abraham Ortínez Álvarez.

Para los especialistas, este tipo de eventos atípicos refleja cambios en la fotoquímica atmosférica, asociados al calentamiento global.

Tan solo en estos días, la CAMe advirtió la influencia de una circulación anticiclónica, que favorecerá cielo despejado, radiación solar intensa y temperaturas por encima de lo normal, lo que abre la posibilidad de activar una contingencia ambiental atmosférica.