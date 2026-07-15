¿Vas a ver el partido Inglaterra vs. Argentina? A esta hora inicia el acceso al Fan Fest 2026 del Zócalo CDMX; zonas en las que habrá pantallas

¡Disfruta de los últimos partidos del Mundial 2026! Si planeas asistir al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar del encuentro entre Inglaterra vs. Argentina, es importante conocer los horarios clave y puntos de acceso para ingresar al evento; te compartimos todo lo que necesitas saber.

El Fan Fest del Zócalo CDMX estará disponible hasta el domingo 19 de julio 2026 con la clausura de la Copa del Mundo.

¿A qué hora inicia el Fan Fest del Zócalo CDMX para el Inglaterra vs. Argentina?

Las actividades del Fan Fest del Zócalo CDMX iniciará alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles 15 de julio 2026, con la apertura de los accesos peatonales al evento deportivo.

Por otro lado, la transmisión del partido entre Inglaterra y Argentina en el Fan Fest del Zócalo CDMX comenzará un poco antes de las 13:00 horas.

Ubicaciones de las pantallas gigantes en las alcaldías de CDMX para ver el Inglaterra vs. Argentina

Además del famoso Fan Fest del Zócalo, la Ciudad de México cuenta con algunas pantallas gigantes ubicadas en distintos puntos de la capital para disfrutar del partido Inglaterra vs. Argentina.



Parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco

Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa

Unidad Independencia, alcaldía Magdalena Contreras

Deportivo Xochimilco

Si quieres asistir a este evento deportivo, se recomienda a las y los aficionados llegar con anticipación, ya que el cupo suele ser limitado.

El #FIFAFanFestival se llenará de música, arte, futbol y mucha diversión. 🎵



¡El Zócalo y la fiesta te esperan! 🇲🇽



𝗛𝗼𝘀𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼: 𝗘𝗹 𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹.#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/GWelTthOkk — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) July 14, 2026

Accesos para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX HOY

Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y poder disfrutar de todos los partidos del Mundial 2026, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:



Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

#SeguridadMundial | El #Zócalo está listo para recibir a miles de aficionados.

Conoce el dispositivo de seguridad con el que cuidaremos de ti durante el #FIFAFanFestival por el #Mundial2026. ⚽️🚔



Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App Mi Policía



🟢 WhatsApp: 👮🏻👮🏻‍♀️🚓… pic.twitter.com/UkgL1FMxaE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 7, 2026

Calendario y horarios de partidos en el Zócalo CDMX