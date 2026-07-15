Bajo el alias “Winnie Poo": Cae sacerdote acusado de pederastia en la Cuauhtémoc

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Enrique “N”, un hombre identificado como sacerdote, debido a su probable participación en el delito de pederastia agravada. Los hechos que se le imputan ocurrieron en agravio de una adolescente de 17 años en la alcaldía Cuauhtémoc.

La investigación penal inició formalmente el 4 de junio, luego de que la madre de la menor se presentara ante el Ministerio Público. De acuerdo con el expediente, las sospechas comenzaron meses antes, el 8 de enero del mismo año, cuando la madre revisó el teléfono celular de su hija y descubrió conversaciones explícitas de índole sexual.

El chat de "Winnie Poo" y la investigación de la Fiscalía

El comunicado oficial emitido por la Fiscalía capitalina detalla que el contacto con el que la víctima mantenía dichas conversaciones estaba guardado bajo el alias de "Winnie Poo". Tras ser descubierta, la adolescente manifestó que dicho usuario correspondía al sacerdote Enrique "N", quien presuntamente la habría obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones distintas.

Derivado de la orden de aprehensión realizada por agentes #PDI el pasado 9 de julio de 2026, en @AlcCuauhtemocMx, la Fiscalía CDMX obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N” por su probable participación en el delito de pederastia agravada, en perjuicio de una adolescente de… pic.twitter.com/zDWA4nQTmS — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) July 15, 2026

Para sustentar la acusación, el agente del Ministerio Público reunió un robusto paquete de datos de prueba a través de entrevistas especializadas, dictámenes periciales en diversas materias y labores de seguimiento técnico. Estas diligencias permitieron comprobar la participación del clérigo y obtener la respectiva orden de aprehensión de un juez.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron el mandamiento judicial el pasado jueves 9 de julio de 2026 en calles de la misma alcaldía Cuauhtémoc, trasladando de inmediato al presunto agresor ante el tribunal correspondiente.

Durante la audiencia celebrada el pasado martes 14 de julio, la Fiscalía CDMX formuló la imputación formal frente a la autoridad judicial. Tras evaluar los elementos presentados por la representación social, el juez de control determinó iniciar el proceso penal, le impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La institución ministerial reiteró que continuará fortaleciendo las actuaciones especializadas para proteger la integridad de los menores de edad y evitar su revictimización durante el caso.

Asimismo, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, las autoridades recordaron que Enrique "N" se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento legal, en tanto no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.