Policías evitan que un hombre atente contra su vida en la Magdalena Contreras después de 5 horas, mientras dormía

Una intensa y prolongada movilización de los cuerpos de rescate ocurrió en las inmediaciones de la alcaldía La Magdalena Contreras. Tras más de cinco horas de intensas labores y manejo de crisis, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos evitaron de forma exitosa que un hombre atentara contra su vida en la colonia Barrio San Francisco.

Quiero agradecer y reconocer a mis compañeros y compañeras policías del Sector Dinamo, del Agrupamiento Fuerza de Tarea #Zorros, a los paramédicos del #ERUM y los psicólogos de la #UARP que ayer atendieron y salvaguardaron por más de cinco horas a un hombre que pretendía… pic.twitter.com/eLBZ1BtYsA — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 15, 2026

La emergencia se desarrolló específicamente sobre la avenida San Francisco, donde el sujeto, de aproximadamente 40 años de edad, se atrincheró portando un arma blanca. Al lugar arribaron decenas de patrullas que implementaron un riguroso cerco perimetral de seguridad para evitar riesgos a los vecinos y transeúntes. Durante todo el bloque de negociación, los oficiales mantuvieron un diálogo constante de persuasión para convencerlo de deponer su actitud.

Poco después de las 22:00 horas, las brigadas lograron que el individuo entregara el arma blanca de manera pacífica y fuera completamente desarmado, concluyendo el incidente sin personas lesionadas. El hombre fue asegurado por la policía capitalina, recibió atención médica inicial en el sitio y posteriormente fue trasladado a un hospital especializado para recibir una valoración médica y psicológica integral.

Tras más de cinco horas de labores, policías y rescatistas evitaron que un hombre atentara contra su vida en la colonia Barrio San Francisco, en la alcaldía La Magdalena Contreras.



Fue desarmado y trasladado a un hospital para su valoración. No hubo personas lesionadas.… pic.twitter.com/KpoN9xE1VV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Explosión por acumulación de gas daña más de 50 departamentos en Huixquilucan

Por otra parte, un fuerte estruendo despertó de forma abrupta a decenas de familias durante la madrugada en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, luego de que se registrara una severa explosión por acumulación de gas en un edificio del residencial Los Yaquis, ubicado sobre la avenida Jesús del Monte.

La onda expansiva de la detonación fue de tal magnitud que ventanas, estructuras de vidrio y escombros salieron proyectados hacia la vía pública, causando severos destrozos en el inmueble afectado y sus alrededores. A consecuencia del siniestro, tres personas resultaron lesionadas con heridas de diversa gravedad, por lo que fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Explosión por gas sacude Huixquilucan, Edomex. La onda expansiva dañó más de 50 departamentos en el residencial Los Yaquis, dejó tres personas lesionadas y obligó a revisar la estructura del edificio.



A pesar de la magnitud del estallido, no se… pic.twitter.com/qiYbh8QxUv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Los primeros reportes indican que más de 50 departamentos presentaron afectaciones materiales, principalmente destrozos en vidrios y ventanas. La zona fue acordonada por Protección Civil mientras especialistas realizan una evaluación estructural del edificio para determinar si continúa siendo habitable. De manera preliminar, se presume que la fuga masiva fue ocasionada por el mal estado del tanque y de la tubería de gas; las autoridades confirmaron que no se registraron pérdidas humanas.