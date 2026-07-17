Confirmado | Si tu auto tiene estas placas, no descansa este viernes por el Hoy No Circula

Si planeas salir en automóvil este viernes 17 de julio, conviene revisar antes si tu vehículo puede circular. El programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La medida, implementada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), opera de manera cotidiana cuando no existe una contingencia ambiental extraordinaria y establece restricciones según el color del engomado, la terminación de placas y el holograma de verificación de cada automóvil.

No revisar el calendario puede salir caro. Además de una multa económica, los conductores que incumplan con el programa se exponen a que su vehículo sea enviado al corralón, lo que incrementa considerablemente el costo de la infracción.

Estos vehículos no pueden circular el viernes 17 de julio

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este viernes 17 de julio deberán permanecer fuera de circulación los vehículos que cuenten con las siguientes características:



Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica desde las primeras horas del día y se mantiene durante el horario establecido por las autoridades ambientales en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses que forman parte del programa.

Por ello, antes de utilizar tu automóvil, es recomendable verificar que los datos de tu vehículo coincidan con el calendario para evitar contratiempos.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué vehículos sí están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están sujetos a estas restricciones. Algunos pueden circular con normalidad debido a sus características o al servicio que prestan.

Entre las unidades exentas se encuentran:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y servicios médicos.

Algunas unidades foráneas que cuenten con los permisos ambientales correspondientes.

Estos vehículos pueden transitar sin verse afectados por las restricciones del programa, siempre que cumplan con la normatividad vigente.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Así funciona el calendario semanal del Hoy No Circula

El programa opera de manera rotativa durante toda la semana, por lo que cada día cambian los vehículos que deben suspender su circulación.

El calendario queda de la siguiente forma:



Lunes : engomado amarillo, placas terminación 5 y 6.

: engomado amarillo, placas terminación 5 y 6. Martes : engomado rosa, placas 7 y 8.

: engomado rosa, placas 7 y 8. Miércoles : engomado rojo, placas 3 y 4.

: engomado rojo, placas 3 y 4. Jueves : engomado verde, placas 1 y 2.

: engomado verde, placas 1 y 2. Viernes: engomado azul, placas 9 y 0.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles avisos de la CAMe, ya que si se declara una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse mediante la aplicación del Doble Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando el vehículo tiene restricción puede generar una sanción importante. Las multas por incumplir el programa van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa más de 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la UMA.

Además del pago de la infracción, existe la posibilidad de que el automóvil sea remitido al corralón, lo que implica cubrir también los costos de arrastre y estancia.

Por ello, si este viernes 17 de julio tu vehículo tiene engomado azul, placas con terminación 9 o 0 y holograma 1 o 2, lo más recomendable es buscar una alternativa de transporte para evitar sanciones y contribuir al cumplimiento de las medidas ambientales.