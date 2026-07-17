VIDEO | Esquivó bache en CDMX y no esperaba este final: ¿fue una maniobra fallida?

La mala pavimentación de la Ciudad de México (CDMX) le hizo una jugada que no esperaba. Una conductora que circulaba por la alcaldía Miguel Hidalgo, al percartarse de un enorme bache en su camino, quiso esquivarlo para no dañar su carro y el resultado fue inesperado.

La afectada, al pretender esquivar un enorme bache, terminó chocando contra un muro cuando manejaba sobre los carriles de Circuito Interior, una avenida principal en la capital.

Bache a la vista en CDMX: ubicación del enorme agujero

El bache de grandes dimensiones volvió a convertirse en el protagonista de un accidente vial en la CDMX.

Esta vez, una automovilista terminó impactada contra un muro de contención al intentar evitar el desperfecto del pavimento, ubicado en el bajopuente de Avenida Chapultepec y Circuito Interior, en la colonia Lomas de Chapultepec.

Conductora perdió el control para no caer a un bache

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil rojo circulaba con normalidad cuando el vehículo que iba delante realizó una maniobra repentina para esquivar el enorme hoyo.

Al percatarse del peligro, la mujer reaccionó de inmediato e intentó evitar caer en el bache; sin embargo, perdió el control del volante y terminó proyectándose contra el muro de contención.

¿Cuál es el estado de salud de conductora que chocó?

Tras el choque, paramédicos acudieron para valorar a los ocupantes del vehículo y, tras una revisión médica, confirmaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona, brindaron apoyo a los automovilistas y realizaron las labores correspondientes para evitar otro percance mientras se retiraba la unidad siniestrada.

Autoridades de CDMX solo tomaron fotos del bache y se fueron

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios llegó al sitio, pero solo documentó el desperfecto con fotografías y posteriormente se fue sin realizar trabajos para reparar el bache que presuntamente originó el accidente.

Familiares de la conductora externaron que esta situación pudo haber terminado en tragedia. “No es posible, la verdad, que pasen estas cosas; tanta pintura, tanto esto y mire, hasta la vida le pudo a uno costar”, expresó Julio Freedman, padre de la automovilista afectada, a Azteca Noticias.