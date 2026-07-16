Las 4 carreras que puedes estudiar en la Escuela Militar de Ingeniería y ganar más de 29 mil pesos trabajando en el Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) comparte los lineamientos de ingreso y las percepciones económicas oficiales para los egresados de la Escuela Militar de Ingeniería. Este plantel educativo tiene como propósito fundamental la formación de profesionales capacitados para ejercer el mando y desempeñar funciones técnicas en los diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La formación profesional dentro de esta institución consta de un periodo total de seis años. Durante los primeros cuatro años, los alumnos permanecen bajo el régimen de cadetes internos de lunes a sábado. Posteriormente, los dos años restantes se cursan en calidad de pasantes de ingeniería bajo una modalidad externa, con un horario establecido de las 06:00 a las 18:00 horas.

Fortalece la formación profesional y estratégica del personal de la Guardia Nacional#HéroesMexicanos pic.twitter.com/QDQmxn3XPk — Foro Militar México (@foro_militar) July 16, 2026

¿Cuáles son las cuatro carreras de la Escuela Militar de Ingeniería?

El plantel ofrece cuatro opciones profesionales con validez oficial y adscripción inmediata a los organismos de las fuerzas armadas:



Ingeniero Constructor Militar: Enfocado en el desarrollo de la infraestructura del sector castrense.

Enfocado en el desarrollo de la infraestructura del sector castrense. Ingeniero Industrial Militar: Cuenta con ramas de especialización en Química, Mecánica o Eléctrica.

Cuenta con ramas de especialización en Química, Mecánica o Eléctrica. Ingeniero en Computación e Informática: Especializado en el desarrollo de sistemas y tecnologías de la información.

Especializado en el desarrollo de sistemas y tecnologías de la información. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica: Destinado a la operación de redes e infraestructura de transmisiones.

El programa académico inicia con un tronco común obligatorio durante el primer año de estudios. Al finalizar este periodo, los alumnos seleccionan la especialidad definitiva tomando como criterios su promedio de calificaciones y el número de plazas disponibles que determine la Sedena.

¿Cuánto gana un ingeniero militar en México 2026?

Al concluir satisfactoriamente el plan de estudios, el personal egresado obtiene una plaza presupuestal inmediata y el grado militar de Subteniente. De acuerdo con el tabulador general de percepciones de la Sedena actualizado a febrero de 2026, los ingresos se desglosan de la siguiente manera:



La percepción bruta mensual $30 mil 120.15 pesos .

. Las deducciones mensuales obligatorias por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) ascienden a $4 mil 765.67 pesos.

Los descuentos correspondientes al Seguro Colectivo de Retiro (SCR) se fijan en $415.91 pesos mensuales.

Tras la aplicación de los impuestos y aportaciones de ley, el salario neto mensual real queda en $24 mil 500.78 pesos.

Adicionalmente, el sistema institucional otorga un estímulo económico denominado "Asignación de Técnico" para el personal que cuenta con estudios de nivel licenciatura. Este concepto equivale al 40% del haber base mensual del militar, el cual está tasado en $7 mil 296.60 pesos para el rango de Subteniente.

