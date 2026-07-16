Usaban taxis de aplicación para repartir droga: Aseguran más de 50 kilos de marihuana tras cateo en Jardín Balbuena; así operaban en CDMX

Un golpe al narcomenudeo en CDMX. Se llevó a cabo una orden de cateo en un inmueble ubicado en calles de Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, en la que aseguraron alrededor de 54 kilos de presunta marihuana empaquetada en bolsas de plástico.

La movilización policial fue realizada en coordinación con la Fiscalía Capitalina y el Gabinete de Seguridad, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Así operaba el centro de distribución: Empacaban droga y la repartían en taxis de aplicación

Los primeros reportes indican que el inmueble era utilizado para el embalaje de narcóticos, que posteriormente eran distribuidos en distintas calles de la alcaldía Venustiano Carranza a través de taxis por aplicación.

Al recibir las denuncias ciudadanas, elementos de la policía capitalina implementaron un despliegue, en el cual se actúo sin violencia, dando con el inmueble donde se encontraban los más de 50 kilos de marihuana.

Hasta el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona tras el cateo y el aseguramiento de marihuana, por lo que se desconoce si el inmueble se encontraba vacío al momento de la revisión.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia en coordinación con la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en @A_VCarranza donde aseguraron 54 kilos de presunta marihuana empaquetada en… pic.twitter.com/avvsSiFdds — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 16, 2026

"Los datos de prueba obtenidos a través de distintas técnicas de inteligencia, fueron presentados por un agente del Ministerio Público de la FGJ a un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien otorgó la orden de cateo para intervenir en el sitio", se explica en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Aseguran el predio y turnan la droga al Ministerio Público para continuar la investigación

Después del cateo, el inmueble fue sellado, dejándolo bajo resguardo policial, mientras que las drogas aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de la distribución de narcóticos en calles de la Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Por el momento las autoridades no han dado más detalles sobre el cateo en la Venustiano Carranza.