¡Sin aviso! Desalojo sorpresa en Azcapotzalco deja a 40 familias en la calle

En los primeros minutos de esta tarde un grupo de uniformados tomaron por sorpresa a alrededor de 40 familias, quienes fueron desalojadas de un predio ubicado en la calle Cairo número 266, en la colonia Del Recreo, alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades ante la mirada de los habitantes, luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colocó sellos de aseguramiento.

Los afectados aseguran que el desalojo se realizó sin previo aviso y denuncian que no se les permitió ingresar para recuperar sus pertenencias ni sacar a sus mascotas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades tras los momentos de tensión.

Aunque no hubo violencia o un otro tipo de percance durante la diligencia, se dio a conocer que algunas familias afectadas cerraron la circulación en la zona, señalan que no tienen un lugar a dónde trasladarse y advirtieron que, si no reciben una respuesta, realizarán manifestaciones y bloqueos para exigir que se les permita recuperar sus bienes y encontrar una solución a su situación.

¿Cuándo es legal un desalojo en la CDMX?

De acuerdo con las leyes de la CDMX, para que sea un desalojo legal deben cumplir ciertas características y aquí te mencionamos algunos: