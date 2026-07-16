¡Sin aviso! Desalojo sorpresa en Azcapotzalco deja a 40 familias en la calle
Alrededor de 40 familias fueron desalojadas de un predio en la col. Del Recreo, Azcapotzalco. Denuncian que no les permitieron sacar sus pertenencias ni mascotas.
En los primeros minutos de esta tarde un grupo de uniformados tomaron por sorpresa a alrededor de 40 familias, quienes fueron desalojadas de un predio ubicado en la calle Cairo número 266, en la colonia Del Recreo, alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX.
El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades ante la mirada de los habitantes, luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colocó sellos de aseguramiento.
Los afectados aseguran que el desalojo se realizó sin previo aviso y denuncian que no se les permitió ingresar para recuperar sus pertenencias ni sacar a sus mascotas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades tras los momentos de tensión.
Aunque no hubo violencia o un otro tipo de percance durante la diligencia, se dio a conocer que algunas familias afectadas cerraron la circulación en la zona, señalan que no tienen un lugar a dónde trasladarse y advirtieron que, si no reciben una respuesta, realizarán manifestaciones y bloqueos para exigir que se les permita recuperar sus bienes y encontrar una solución a su situación.
¿Cuándo es legal un desalojo en la CDMX?
De acuerdo con las leyes de la CDMX, para que sea un desalojo legal deben cumplir ciertas características y aquí te mencionamos algunos:
- Tras un procedimiento de formalidad, emplazamiento, defensa, ofrecimiento de pruebas, tutela jurisdiccional efectiva, emisión de sentencia o convenio y el recurso judicial efectivo.
- Que se haya privilegiado y agotado, en su caso, la solución alternativa de la controversia directamente por la o el Juzgador, a fin de lograr la entrega voluntaria de la vivienda y evitar el desalojo legal.
- Que se ordene el lanzamiento legal en una resolución judicial que funde, motive, defina y regule las condiciones, medidas, prácticas o, en su caso, suspensión del desalojo.
- Que, en su caso, se hayan ordenado las medidas, prácticas y protocolos, independientemente del título, tenencia, posesión o derecho decidido en juicio por parte de la parte ejecutante o ejecutada.
- Que se haya dado la oportunidad para desocupar el inmueble, antes del desalojo legal, a fin de que pueda inventariar, trasladar y proteger sus bienes, valores, dinero o derechos, así como sus condiciones de vivienda, trabajo, salud y seguridad.