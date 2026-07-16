¡Con las manos en la masa! Caen cuatro sujetos por robar una casa en Coyoacán; los vieron saliendo del domicilio

Al menos cuatro hombres fueron detenidos tras ser señalados como posibles responsables del robo a casa habitación en calles de la colonia Prados Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX); tres de ellos fueron vistos salir del domicilio.

La detención se dio tras un reporte de robo en las calles Capricornio y Ermita Iztapalapa, donde fueron ubicados un sujeto abordo de un vehículo y otros tres salir de la casa.

De una llamada de auxilio a la persecución: Los atrapan con mochilas y herramienta en mano

Una mujer aseguró que al llegar a su domicilio, encontró la puerta abierta y al frente se encontraba un vehículo de color blanco con un hombre abordo del mismo, el cual actuaba de manera inusual, por lo que tomó la decisión de llamar a la policía.

Al llegar al lugar, el conductor notó la presencia de los oficiales, mientras los tres hombres salían corriendo de la vivienda, por lo que rápidamente los uniformados iniciaron una persecución y metros más adelante fueron capturados.

Durante la revisión se les aseguraron tres mochilas, dos de color negro, una de color blanco y otra de color café con negro, así como un desarmador con mango negro y naranja. El vehículo también fue asegurado por las autoridades.

¿Quiénes son los cuatro hombres detenidos por robo en Coyoacán?

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no reveló la identidad de los cuatro hombres detenidos, se reveló que tienen 27, 32, 38 y 46 años de edad.

Los cuatro hombres detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Policías de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a cuatro personas que posiblemente robaron objetos de un domicilio, en la alcaldía @Alcladia_Coy.



Mientras los oficiales realizaban funciones de seguridad y vigilancia en la colonia… pic.twitter.com/K5vgO0Vc6A — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 14, 2026

Revelan el historial de los presuntos ladrones de Coyoacán

A través de un comunicado, las autoridades revelaron que el detenido de 38 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2009 por el delito de Robo agravado calificado en pandilla, en 2016 por Robo agravado en pandilla y en 2026 por Delitos contra la salud.

Mientras que el sujeto de 32 años cuenta con una presentación al Ministerio Público por el delito de portación de arma de fuego en 2023 y una ante el Juez Cívico en 2019 por faltas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.