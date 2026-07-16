Se quedó dormida en el viaje: Vinculan a proceso a conductor de aplicación acusado de violación en Tlalpan, CDMX

Cae abusador en la CDMX. Vinculan a proceso a Paulino "N" por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada a una mujer que viajaba a bordo de un vehículo de aplicación en el que el acusado era el conductor.

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron al sujeto en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México; el caso de violación ocurrió en el junio del 2025.

Así ocurrió la agresión del chofer de aplicación en Tlalpan

Los primero reportes indican que el 1 de junio 2025, una mujer solicitó un servicio de transporte por medio de una aplicación al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, en la alcaldía Tlalpan; todo parecía completamente normal.

Durante el trayecto la víctima se quedó dormida, situación que Paulino "N" aprovecho para trasladarse al asiento trasero del vehículo y abusar sexualemente de la pasajera.

Al parecer, la mujer despertó durante los hechos, reclamándole al conductor de aplicación, quien posteriormente continuó el recorrido hasta el domicilio de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han revelad la identidad ni edad de la víctima.

"Tras la denuncia presentada por la víctima, el agente del Ministerio Público inició la investigación y, mediante entrevistas, análisis periciales y otras diligencias, reunió datos de prueba que permitieron identificar a Paulino “N” como el probable responsable de los hechos", se explica en el comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de Paulino “N” por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, en perjuicio de una mujer.



Tras la denuncia presentada por la víctima, el agente del Ministerio Público inició la investigación y,… pic.twitter.com/hnwjMvGqJF — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 16, 2026

Se queda tras las rejas: Dictan prisión preventiva contra Paulino "N"

La Fiscalía capitalina reveló que el pasado 14 de julio 2026, un juez impuso presión preventiva para Paulino "N", por lo que permanecerá tras las rejas durante su proceso lega.

Además, el juez dicto dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

"Derivado de las indagatorias realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), Paulino “N” fue localizado y aprehendido en la alcaldía Iztapalapa el 14 de julio de 2026", compartieron las autoridades capitalinas.