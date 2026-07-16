Todo lo que debes saber sobre cuántas multas provocan la suspensión de la licencia de conducir en CDMX

Las regulaciones sobre la suspensión licencia de conducir en CDMX o su cancelación son claras y todas se encuentran en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y aquí te resumimos para que no tengas problemas a la hora de utilizar tu vehículo.

¿A las cuántas multas te suspenden la licencia de conducir en CDMX?

Las autoridades pueden suspender la licencia hay una acumulación de tres infracciones a la Ley de Movilidad en el transcurso de un año. Cuando el titular de la misma daño a terceros o a sus biene y no haya un resarcimiento.

Por un año, cuando: La sanción haya sido por primera vez por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos; la persona queda obligada a someterse, a su costa, a un tratamiento contra las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada pública o privada.

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Por tres años, lleve dos sanciones en un periodo menor a tres años bajo los mismos motivos explicados anteriormente; la persona también quedará obligada a someterse, a su costa, a un tratamiento de combate a las adicciones.

¿Cuántas suspensiones pueden ocasionar la pérdida de la licencia permanente en CDMX?

La licencia se cancela de manera definitiva si al titular se le sanciona en dos ocasiones con la suspensión de su permiso o licencia de conducir. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de un año, por conducir bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos.

Al ser sancionado por tercera ocasión en un periodo de tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito.

Al cometer una infracción estando bajo los efectos del alcohol o narcóticos y cuando las sansiones sean en dos ocasiones. También si se comprueba que la información proporcionada para su expedición es falsa, o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado, en cuyo caso se dará vista a la autoridad competente.

¿Cómo recuperar una licencia de conducir suspendida en CDMX?

El proceso depende de la causa de la sanción. En casos de sanciones por conducir bajo efectos del alcohol, por ejemplo, es obligatorio someterse a un tratamiento de combate a las adicciones para determinar la rehabilitación del infractor.

Una vez cumplido el periodo de suspensión y, en su caso, los tratamientos ordenados por la autoridad, se deben seguir los trámites de reexpedición indicados por la SEMOVI, siempre que no exista una orden judicial o administrativa que lo impida.

¿Qué infracciones cuentan para suspender la licencia?

Además de la acumulación de tres infracciones en un año, las causas para la suspensión de la licencia de conducir CDMX incluyen: Causar daños a terceros o a sus bienes sin realizar la reparación correspondiente.

Conducir bajo los efectos del alcohol (la primera sanción conlleva suspensión de un año, la segunda ocurre después de un año y conlleva hasta tres años). Existen otras causas para la cancelación definitiva, como conducir bajo los efectos de estupefacientes, presentar documentos falsos para el trámite, o causar lesiones graves por negligencia o impericia.

¿Cuánto dura la suspensión de la licencia de conducir en CDMX?

La suspensión temporal puede tener una duración de seis meses hasta tres años, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia. Así que ya lo sabes, toma en cuenta el reglamento y sé un conductor responsable.

